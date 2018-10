Si propone da decenni come l’evento italiano di riferimento per gli amanti del fumetto, ma anche dei cartoni animati, dei videogame, dei giochi da tavolo, del cosplaying e di tutto ciò che, in linea generale, appartiene alla sfera del mondo nerd. Stiamo parlando del Lucca Comics, il festival che caratterizza la città toscana, trasformandola per cinque giorni in una sorta di dimensione parallela popolata da personagi stravaganti e arrichita da padiglioni espositivi in cui perdersi alla ricerca di numeri rari, edizioni speciali, memorabilia e sessioni di autografi di nomi noti. Poteva mancare la parte musicale? Ovviamente no.

Oltre agli eventi canori in programma, ci pensiamo noi di Orrore a 33 Giri a stilare una top ten “da pesi massimi”, da ascoltare in loop mentre camminate lungo le mura indossando i vostri bislacchi costumi, per allietare le interminabili code di ingresso ai padiglioni o, perché no, per offrirvi spunti di conversazione utili per attaccare bottone in un contesto particolare come quello del Comics. Che il viaggio abbia dunque inizio!