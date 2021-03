Le 10 Nuove Proposte più singolari del Festival di Sanremo

Ogni anno al Festival di Sanremo si parla e riparla dei vari big della canzone, veri o presunti poco importa, ma nel chi c’è e chi non c’è pochi si soffermano su quel piccolo mondo che sono le Nuove Proposte. Ufficialmente nato nel 1984, quando si decise di separare con un muro i campioni dagli emergenti, il girone (dantesco) dei cosiddetti “nuovi”, pur cambiando spesso nome si è puntualmente abbattuto sull’Ariston con risultati ora alternativi ed ora di una noia pazzesca.

Vero e proprio mondo a sè e spesso bistrattato perché costretto a sfilare in orari assurdi, di certo più che i veri artisti emergenti (che infatti raramente ci han messo piede), ha rappresentato l’espressione di una sorta di Monopoli sanremese delle case discografiche, della serie: se ti porto un big mi devi piazzare un paio di giovani promesse.

Per carità, alcuni poi hanno avuto enorme successo (Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Carmen Consoli, Nek, Biagio Antonacci, Paola e Chiara, Marco Masini, Anna Oxa…), ma in generale si tratta di poveretti costretti allo sbaraglio, che spesso chinano la testa e acchiappano il brano affibbiatogli dal manager di turno incrociando le dita: esperimenti musicali in vitro destinati ad esser bruciati forse per sempre e forse no, chi può dirlo? Un vero carrozzone nel carrozzone, ove abbiamo pescato 15 prove singolari, esitanti, esilaranti… talvoltadi livello oppure no, scegliete voi.

Giuseppe Sanna e Vittorio “Vikk” Papa

78 Bit – Fotografia (2002) I 78 Bit piombano a Sanremo 2002 sotto la produzione di Mauro Pilato e Max Monti quelli della famigerata Gam Gam del lontano 1994. Il gruppo é formato da baldi giovanotti che si piazzano davanti al microfono e, guardando fisso davanti a sè, suonano e cantano… tutti (si chiama par conditio). La loror Fotografia racconta di un amore finito di cui rimane solo una fotografia appunto e che lui, anzi loro vorrebbero strappare (viene quindi il dubbio che la tipa si sia divertita parecchio con ognuno di loro). La prova non brilla né per originalità né tantomeno per esecuzione (il “funanbolico” assolo di chitarra fa quasi tenerezza) perché i nostri Lùnapop fuori tempo massimo non è che semplicemente steccano, ma vanno ognuno per conto proprio. Sesto posto, per la cronaca.

Ice – Mama (1988) Ovviamente, anche ai giovani viene dato incarico di portare le canzoni in lingua ed è il caso degli Ice, antesignani dei Tazenda, che però vestivano più dimessi. I poveri Ice vengono infatti agghindati come gli Spandau Ballet dei poveri e mandati allo sbaraglio con una canzone che di sardo (precisamente algherese e non e non sassarese, come sbaglia la Carlucci in stato di grazia) ha solo il testo e la firma (Piero Marras), mentre tutto il resto, nome del gruppo compreso, sembra una banalissima canzone pop anglosassone a caso… bah. Comunque, Gabriella Carlucci è geniale e il video merita anche per capire come fossimo messi anni fa sotto questo profilo: prima gli chiede che vuol dire Mama (che forse vorrà dire mamma, direte voi), poi si sofferma sul nome del gruppo (inglese, ovviamente) e quindi rischia la terza guerra mondiale etichettando come dialetto il sardo. Eliminati… e di corsa.

Richter, Venturi e Murru – Mondorama (1984) Dal pentolone dell’edizione 1984 esce anche questo singolare trio chiamato Richter, Venturi e Murru che ci propone Mondorama. L’oscuro nome nasconde Liliana Richter e Marcello Murru (entrambi coristi di Nada nel seminale album Smalto) assieme a Varo Venturi (quello che il commentatore Rai addita con estrema meraviglia «completamente privo di capelli», come se avesse visto un marziano). I tre sembrano arrivati sul palco dell’Ariston completamente a caso: su una base elettronica minimale cercano di rincorrere una melodia che non c’è, tra acuti spericolati e ginnastica vocale, con tanto di balalaika sintetizzata suonata con l’archetto (ovviamente in playback). Il testo non è meno delirante «Io, io, io precipito con te, solo io, io, io precipito con te, sulla terra tra la folla e resisterò oh, e resisterò oh. Alla guerra un giorno io resisterò, oh oh. E da un terrazzo al tramonto c’è questo film in mondorama e marinai in miniatura, scopri con me il mondorama». Contestualizzati nella metà degli anni ’80 non sono poi così male e la canzone nasconde pure il suo fascino… dopo l’iniziale impressione stravagante, ovviamente.

Maria Pia e i Superzoo – Tre fragole (2003) Per qualche ragione ignota quattro metallari alle prime armi grazie ad un varco spazio-temporale nella loro sala prove in provincia di Foggia vengono catapultati direttamente sul palco del Festival di Sanremo dove cercano di fare del loro meglio per non sfigurare, fallendo miseramente. Alla voce troviamo Maria Pia Pizzolla che qualcuno ricorderà come concorrente della prima edizione (2001/2002) di Amici di Maria De Filippi, quando si chiamava ancora Saranno famosi. Un rock dal sapore medio-orientale vero come l’Arbre Magique alla fragranza “brezza di Mykonos” (vi giuro che esiste), accompagnato da un testo che parla dei soliti problemi di cuore (e ti pareva?) che in pochi hanno capito, così come la scelta stilistica della voce che voleva essere un misto tra la musica indiana e i Cranberries. Il risultato è quello di un’adolescente posseduta da Satana che singhiozza dopo una delusione amorosa.

Aeroplanitaliani – Zitti zitti (il silenzio è d’oro) (1992) Quandi si parla di rap a Sanremo tutti citano i Sottotono nel 2001, o i più eruditi ripescano quella ciofeca di Mikimix nel 1997 (cioé un imbarazzante e imbarazzato Caparezza prima di essere Caparezza) e mai nessuno che ricordi gli Aeroplanitaliani che, guidati da Alessio Bertallot, arrivarono al Festival del 1992 con la loro Zitti zitti (il silenzio è d’oro): un rap grezzo a metà con lo spoken word, ma comunque una bella ventata d’aria fresca. Troppe novità in effetti, e dopo una sola esibizione furono bocciati e non ammessi in finale anche se la canzone fu un successo in radio. Se tutto questo non bastasse il motivo fi fama imperitura furono quei lunghissimi 26 secondi di silenzio nel bel mezzo del brano con il pubblico in sala smarrito a chiedersi se per caso si fosse addormentato e quello a casa a cercare di alzare compulsivamente il volume del televisore. Incompresi.

Sergio Laccone – Sbandamenti (1990) Il giovane Sergio Iaccone se la balla e canta, anzi se la balla fin da prima di acchiappare il microfono, cercando di nascondere il testo totalmente insensato, arrivando ad aggirarsi con finto fare divertito tra gli scogli dell’orchestra (per qualche ragione al Festival di Sanremo del 1990 si pensò bene di piazzare gli orchestrali tra dei finti scogli di cartapesta) rischiando qualche gomitata dei musicisti molto meno divertiti. Forse coltivando la speranza di essere reclutato tra le fila dei Kaoma (quelli della Lambada, che quell’anno erano presenti come ospiti). Viene da chiedersi se gli abbiano puntato la pistola per cantare una roba del genere o per ballarla, quel che è certo è che devono per forza averlo minacciato. Eliminato (appena avete visto la Carlucci tagliare la corda lo avete intuito, dite la verità…).

Miani – Ribelle su questa terra (1986) Nel 1986 torna a Sanremo (Giovanni) Miani, che l’anno precedente piazzò al secondo posto del girone e quindi con la nuova Ribelle su questa terra spera in un buon risultato. Pettinato come Simon Le Bon di Torrevecchia e tirato a lucido come manco Little Tony a fine anni ’80, il nostro canta e balla la sua libertà ed anzi la sua ribellione alla bella amata: «Ribelli ad ogni costo! Rischiamo la notte insieme. Il nostro tempo è una trappola. Voglio uscire adesso con te» (tutta sta menata per dirle che vuole uscire con lei è solo il segno dei tempi: negli anni ’60, Gianni Morandi le gridava di farsi mandare dalla mamma a prendere il latte). Quello che appare meno chiaro è il perché tutto il testo è puntellato da un «relax» in odor di Frankie Goes to Hollywood. Comunque, Miani è semplicemente delizioso perché alla mimica (tipica dell’indemoniato che incontra il sacerdote), unisce passetti di danza e urletti presi dal manuale “Michael Jackson per i poveri”, ottime comunque per uso e consumo del pubblico di pupe sbarazzine, se non fosse che ad una certa sbarra gli occhi e sfodera un falsetto tale che sembra imitare Ornella Vanoni. Unico ed ovviamente eliminatissimo.

Dario Gai – Sorelle d’Italia (1991) Chiaramente anche i giovani danno scandalo, mi sembra evidente. Tuttavia, Dario Gai nel 1991 riesce nell’impresa di destare l’indignazione dei camionisti che, attraverso i propri sindacati, chiedono il ritiro della canzone dalla gara! In fondo, era anche prevedibile perchè la categoria non ne esce molto ben dipinta «Camionisti d’Italia parcheggiamo copiosi / fin dall’anti-vigilia dell’apoteosi. Camionisti d’Italia le ameremo fra i rami / c’è Mariù con Amalia dimmi che mi brami».

In questo delirio di parcheggi, ovviamente i nostri conducenti non è che fermano a caso… perché c’è pasticcio nel pasticcio. Infatti, nulla quaestio si racconta di queste «signore che saltano sul cuore ma che non fanno rima con amore, accendendo l’umore. Evviva le signore delle serate scure regine indiscutibili un po’ amare, ma che sanno scaldare poi ci lasceranno riposare», ma la vicenda si complica quando si scopre che le mete tanto ambite sono «donne a metà» e «piene di sorprese», dalle «voci scure»… Eliminato (a furor di popolo).

Leo Leandro – Caramella (1993) Probabilmente stralunati da quel minestrone sanremese che fu il 1993, tra la svolta religiosa di Renato Zero, l’inedita ccoppiata Mia Martini e Loredana Bertè e l’appiccicosa La solitudine che lanciò la carriera di Laura Pausini nessuno si accorse di Caramella, pruriginosa canzone dello sconosciuto Leo Leandro, al secolo Leopoldo D’Angelo, promettente ventiquattrenne anche se dimostrava almeno il doppio. Mettiamoci poiun look da maniaco dei giardinetti ed ecco che la canzone assume un tono sinistro visto che il nostro canta di come tenta di adescare una sedicenne al bar per portarsela a letto con la scusa dei dolcetti. Se tutto questo non bastasse è giusto ricordare l’infallibile ritornello: «Caramella all’albicocca, guarda che bocca / caramella alla mora, guarda che bona / caramella stammi stretta, ma quanta frutta / ti chiedo un bacio e ti fai brutta / caramella alla pera, che merendera / caramella anche alla mela, che seno a pera / vieni a casa mia stasera / ma vieni sola, mi ridi in faccia e scappi via». Chicca finale, il mini assolo di oboe che esce sbagliato per la troppa emozione d eliminazione alla prima serata.