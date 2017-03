Diana Est – Discografia

Amici cari, oggi è un giorno speciale, perchè finalmente ci decidiamo ad affrontare la discografia di Diana Est.

Se avevamo delle riserve non era tanto per la mole di lavoro (solo tre singoli ed giusto un paio di remix prima di sparire nel nulla), quanto piuttosto per il rispetto che nutriamo nei confronti della Regina delle meteore di lusso: stiamo parlando di stile puro, di un personaggio perfetto nella sua artificiosità, di un pugno di brani dalle sonorità uniche e rare, di una voce cristallina, di una carriera conclusasi in modo misterioso (come spesso succede in questi casi), ma soprattutto di una ragazza bella e affascinante, è proprio il caso di dirlo, come una dea latina.

Diana Est, al secolo Cristina Barbieri, già nipote di Mario Lavezzi, esordisce appena diciassettenne come corista a Mister Fantasy, storico programma musicale della Rai condotto da Carlo Massarini con la partecipazione di Ivan Cattaneo. Nel 1982 firma un contratto quinquennale con la Dischi Ricordi, e i suoi produttori (tra i quali un ancora giovane Enrico Ruggeri che le scrive i testi dei primi due singoli) creano per lei un personaggio sospeso tra l’antichità classica e il futuro prossimo, con alcuni (superficiali) accenni all’estetica new wave, che come tutte le tendenze in Italia arrivò ampiamente snaturata.

Come nome d’arte viene scelto Diana Est, con chiari riferimenti alla dea della caccia e al verbo latino essere, e nelle sue apparizioni pubbliche la cantante indossa sempre degli abiti che richiamano il peplum romano, con colori pastello, di solito rosa, e accessori in tinta, come guanti fucsia e orecchini in pvc; le acconciature sono naturalmente in linea con lo stile: capelli a caschetto con un ciuffo davanti lunghissimo che Diana spesso e volentieri sposta con un frivolo movimento della testa.



Il primo singolo, “Tenax”, datato 1982, raggiunge subito il successo, forte di un ritornello-tormentone per metà in italiano e per metà in latino (“forse è già mattino e non lo so / un mondo latino inventerò / tenax, tena-tenax / Sed modo senectus morbus est / Carmen vitae immoderatae hic est / Tenax, tena-tenax”), citazione da Seneca, e di una manciata di versi-manifesto della vita notturna (“val la pena vivere solo dalle undici”), basti pensare che la celebre discoteca Tenax di Firenze si chiama così proprio per questa canzone, e che sul muro della discoteca Cocoricò sono impresse le parole “Forse è già mattino e non lo so”.

Anche gli arrangiamenti e le scelte stilistiche del brano sono piuttosto innovativi, considerato che la maggior parte della italo-disco del periodo era fatta con quattro accordi, arrangiata con tre modelli di synth e suonata con due dita.

Tanto per cominciare il cantato in italiano è un soluzione mai troppo considerata per la musica da discoteca, inoltre le atmosfere che si respirano nel pezzo, fatte di fiati romaneggianti, bassi slappati e synth tenebrosi, sono un esperimento mai più eguagliato. La b-side del disco, “Notte Senza Pietà”, è ampiamente all’altezza del singolo, anzi lo supererebbe se non fosse per il fatto che il ritornello è praticamente assente; qui viene ripresa la tematica della vita notturna, ma in chiave più positiva rispetto a “Tenax”, meno angosciante: “notte senza pietà, poca lucidità, quante cose farò / una notte plastic, con un’anima chic, non mi nasconderò”.



Il secondo singolo, “Le Louvre” del 1983, sempre scritto da Ruggeri con musiche di Stefano Previsti, continua sulla strada tracciata da “Tenax”, offrendo un indimenticabile ritornello in un’atmosfera onirica e sofisticata, nella quale i dipinti del Louvre prendono vita: “Fuori dai musei / nuovi amici miei / si distruggerà / la civiltà delle banalità / su seguitemi / esibitemi / alta moda là / vincerà chi si distinguerà”. Il brano è stato remixato nel 2004 da Prezioso con la voce di tale Marvin (un pelato col pizzetto… scusate ma preferiamo Diana!), ma il risultato è ovviamente scadente e non rende assolutamente giustizia all’originale.

B-side del secondo singolo della cantante è la splendida “Marmo Di Città”, la canzone più “dark” di tutta la sua produzione, che questa volta supera nettamente il lato A, sia dal punto di vista del testo che della musica, riassumendo in tre minuti tutta la poetica e i concetti che sono alla base del “progetto Diana Est”.



Il 1984 segna una svolta radicale: esce il singolo “Diamanti”, un simil-tango che parla di un amore di contrabbando, ma i testi non sono più scritti da Ruggeri e anche l’immagine di Diana cambia completamente, spostandosi verso una fantomatica “estetica del bordello”, rafforzata anche dalla b-side “Pekino”, anche questa volta migliore del singolo ufficiale, che tra cori in cinese stile “Japanese Boy” di Aneka, racconta dell’affascinante dissoluzione degli usi e dei costumi nella città cinese. Curiosità: alcune copie del vinile avevano in copertina un diamante di plastica sulla “i” di “diamanti”.

Dopo questo singolo, Diana Est si ritira dalle scene musicali, disgustata dall’ambiente e dalle persone che ci lavoravano, come ha lei stessa dichiarato nell’unica intervista concessa dopo il 1984, con una telefonata improvvisata ai microfoni di Radio Popolare nel 2004. Voci di corridoio sostengono che abbia rifiutato malomodo proposte di partecipazioni a programmi-revival come “La Notte Vola”, “Meteore” e “Cocktail D’Amore”.

Così come era apparsa, Diana Est si è dissolta nel nulla ed è tornata ad essere Cristina Barbieri, lasciandoci sei irripetibili ed irripetute canzoni, un paio di 12” Mix ad opera di Tony Carrasco (pazzesche le versioni strumentali “scratching”, identiche alle originali ma con l’aggiunta di un finto scracthing e una voce che ripete “scra-scra-scratching!”), e un amore romantico e appassionato per tutto ciò che la riguarda.

La vera bomba ve la diamo noi, proponendovi un inedito articolo tratto da una rivista di musica del 1984, in occasione dell’uscita del terzo singolo, dove oltre a mostrare una Diana bella come non mai, si parla di un fantomatico 12” mix di “Pekino” cantato interamente in cinese!!! Che sia una leggenda metropolitana? A questo punto non lo sappiamo e neanche ci interessa, la cosa fondamentale è che il mito di Diana Est rimarrà immortale nel tempo, così come probabilmente lei hai sempre voluto.

Almeno, questo è quello che ci piace pensare.