Raccolta differenziata: i precetti per riciclare la musica italiana

Siamo prossimi al collasso! Ci stiamo distruggendo con le nostre mani. O forse no, perché gli sbalzi climatici, dai più considerati atipici, sono semplicemente il frutto di naturalissimi cicli solari.

Anzi, probabilmente lo schifo che stiamo compiendo su questa nostra madre Terra potrebbe addirittura far parte di tutto ciò che la Natura, nel proprio disegno universalmente armonioso, ha già previsto per noi. Motivo per cui possiamo continuare a lanciare in tranquillità le lattine di Dreher dai finestrini delle nostre Fiat Uno Rap.

Siamo moralmente autorizzati, dunque, a sdraiarci a quattro di bastoni su ogni tipo di teoria più o meno credibile? Presumo di no. Al contrario, sono convinto che ci si debba impegnare cominciando con l’affidarsi, in mancanza d’altro, alla mano leggera dell’educazione civica. «Oggi è stata piuma…» ricordando l’immenso Mario Brega. Motivo per il quale mi è stato assegnato il delicatissimo compito che sto per introdurvi.

Quante volte ci siamo posti la fastidiosissima domanda «Scialpi dove lo butto?». Alla fine capita che lo teniamo li, in stand by, per anni, di fianco all’olio esausto e alle pile scariche, in attesa dello stimolo che ci permetta di raggiungere i luoghi idonei alla raccolta. Proveremo dunque a sensibilizzare e informare i più circa il corretto smaltimento della musica di cui disfarsi.