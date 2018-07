A quasi 70 anni l’inossidabile Jerry Calà continua imperterrito a portare avanti i suoi ideali: divertimento, figa ed estate.

Il sole, il mare e le vacanze per il comico catanese cresciuto a Verona sono un vero e proprio leit motiv che trascende il concetto di stagione per trasformarsi in un vero e proprio stile di vita.

Passati i gloriosi tempi dei Gatti di Vicolo Miracoli, passati i grandi successi cinematografici e televisivi, oggi Jerry Calà rimane l’icona di una certa comicità italiana e continua allegramente a fare scorribande in lungo e in largo nella penisola (isole comprese) con i suoi spettacoli autocelebrativi tra musica e cabaret: che piaccia o meno la sua comicità rumorosa e non troppo ricercata non ha nulla da dimostrare a nessuno e il pubblico continua a seguirlo, il che non è poco per un signore in età pensionabile.

La sua malcelata passione sin dagli esordi è sempre stata la musica, quindi in un mondo in cui anche la più piccola scoreggina tenta la via del belcanto (o più spesso del trap) anche il nostro Jerry pensa bene di tornare in pista con un brano dal sapore estivo aiutato ancora una volta da Danti e Roofio, cioè i Two Fingerz: i “colpevoli” dietro i successi di Fabio Rovazzi e della sua Ocio, la parodia che pubblicò qualche anno fa in combutta con J-Ax.

Senza troppe sorprese quindi Un’altra estate che va è semplicemente una collezione di suoni qualsiasi di canzoni qualsiasi che tra un paio di stagioni suoneranno dannatamente vecchi, ma la vera tragedia è che il brano non ha uno straccio di melodia né un ritornello un minimo memorizzabile. Insomma una bruttezza infinita.

Il testo praticamente tutto recitato e “autotunato” su rime azzardate è un pasticcio di luoghi comuni (peraltro condivisibilissimi) sulle nuove generazioni che vivono sui social network, qui però il piglio in fondo non è smargiasso ma venato di malinconia. Il solito «si stava meglio quando si stava peggio» trasuda inesorabilmente dal testo inaspettatamente poco spensierato, in cui Jerry se la prende con le abitudini, per lui incomprensibili, dei giovani d’oggi, perché la sua generazione andava al mare per trombare mentre negli ultimi tempi sembra più importante farsi dei selfie con i tatuaggi in bella vista a bordo di uno yacht di chissà chi solo per acchiappare like.

Un’altra estate che va non è quindi il classico inno alla spensieratezza delle vacanze ma esprimere una malcelata malinconia per “l’estate della vita”: l’inesorabile scorrere del tempo e la giovinezza che non c’è più. Certo Jerry Calà, Danti e Roofio non sono Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli e Giosuè Carducci, quindi il tutto si risolve nel ritornello autocitazionista «E’ una libidine / un’abitudine / l’odore del mare sapore di sale». In fondo poteva andare peggio con una versione reggaeton di Maracaibo.

Un’altra estate che va

Motore azione ciak

Estate due diciotto

mi è arrivata in un botto

le tipe che si fan le stories sugli yacht

in qualche pollo e fan bordello.

Voi volete i cinque stelle a noi bastava anche un ostello

togli il filtro di Instagram il mondo non è così bello

ma un po’ più vero

prima c’era più contatto meno chatto

l’estate è un film che ho già visto

e ogni anno riparte.

Motore azione ciak

se guardo tutto quello che è successo

forse lo capisco solo adesso

è come in quella canzone

na na na

ma è solo un’altra illusione.

E’ una libidine

un’abitudine

l’odore del mare sapore di sale

la solitudine

è solo un’altra estate che va.

Profumo di vacanze e di creme solari

siamo fatti di miliardi di cellule

e milioni di cellulari

che strana la vita

per navigare a noi bastava il mare

a voi servono i giga

giocavamo con il pallone

invece voi giocate con Fifa.

E’ solo un’altra estate che va

siete dei gabbiani azzurri intrappolati su Whatsapp

se guardo tutto quello che è successo

forse lo capisco solo adesso.

E’ una libidine

un’abitudine

l’odore del mare sapore di sale

la solitudine

è solo un’altra estate che va.

Secondo te quelli come me

giocano alle bocce

io invece rimango in giro tutta la noche

e mi sento ancora un leone

quando sto con te

ma è solo un’altra illusione.

E’ una libidine

un’abitudine

l’odore del mare sapore di sale

la solitudine

è solo un’altra estate che va

è solo un’altra estate che va

è solo un’altra estate che va

è solo un’altra estate che va

siete dei gabbiani azzurri intrappolati su Whatsapp.