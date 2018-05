La creazione di una band musicale è indubbiamente un’ottima forma d’aggregazione che, se non altro, distoglie tanti giovani dal lanciare i sassi dai cavalcavia e fornisce una valvola di sfogo per i sessantenni rampanti che vanno ancora suonando Ma che colpa abbiamo noi dei Rokes. Tutti impegnati in gruppi dagli esiti più disparati che spesso si trasformano nell’ennesima cover band in circolazione per offrire un generico sottofondo musicale ad avventori annoiati in qualche pub o sagra di paese.

In alcuni casi le cover band si trasformano in una vera e propria tribute band, vestendo i panni di gruppi o artisti di successo e imitandone meticolosamente look, strumentazione, tecnica e movimenti sul palco, inscenando un vero e proprio transfert di personalità. In questo funerale dell’originalità vi è per fortuna una costola impazzita di questo fenomeno in cui l’acume umoristico e la follia la fanno da padroni offrendo uno spettacolo decisamente originale e personalissimo che abbiamo voluto raggruppare in una classifica delle 10 più folli tribute band che ci sia mai capitato d’incontrare.