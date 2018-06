Non ne abbiamo mai abbastanza di compilation di colonne sonore italiane d’epoca, vuoi per la quantità a dir poco industriale delle pellicole che vennero realizzate tra gli anni ’60 e ’70, vuoi anche per la grandissima qualità delle musiche, anche nei tesori più nascosti e meno considerati.

Tra questi ultimi casi in tempi non molto lontani ci ha pensato la sempre amata CineVox, leggendaria etichetta che da sempre ha pubblicato le colonne sonore di film italiani di genere e che ha ritrovato nuova vita con il nuovo interesse degli ultimi decenni per il genere, pubblicando nel 2015 l’ottima compilation Sexy 70s: Italian Vintage Erotic Movie Soundtracks.

Questa antologia in particolare, rilasciata esclusivamente in digitale, raccoglie temi e colonne sonore di oscuri film erotici e commedie sexy poco note così come ancora meno note sono le loro colonne sonore, nonostante alcune portino la firma di grandi compositori come Piero Piccioni, Vince Tempera, Fabio Frizzi (fratello del più noto Fabrizio) o Pietro Umiliani, ultra-prolifici e quindi immancabili in ogni compilation di genere che si rispetti.

Una compilation di alto livello e grande varietà con grandissimi esempi di musica lounge e ballate strumentali languide e soffuse, che ricreano alla perfezione l’atmosfera nostrana tutta whiskey JB, Edwige Fenech e reggicalze.

Tra le immancabili bossanove sognanti e spensierate made in Italy (Strano mercoledì di Piero Piccioni e Elena, Elena di Gianni Ferio) e qualche brano orchestrale più serioso (La peccatrice di Vince Tempera e Notte dell’attesa di Pippo Caruso – quest’ultimo ancora più interessante poiché tratto dal cult maledetto Maladolescenza del 1976) spiccano persino ballate dai richiami medievali (Sorrisi di madonne di Giorgio Gaslini tratta dal decamerotico Quando le donne si chiamavano madonne).

Nella grande varietà del disco troviamo anche brani con valide prove vocali per niente fuori luogo come Pamela del duo soft-rock olandese Greenfield & Cook che apparve nel diverte La signora è stata violentata (ebbene sì, nonostante il titolo è una commedia) e Annie Belle scritta dal trio Bixio, Frizzi & Tempera, brano dal vago sapore elettonico che ricorda alcune colonne sonore di Serge Gainsbourg tratto dal poco noto film erotico lolitesco La fine dell’innocenza e cantato nientepopodimeno che da Linda Lee, una delle voci principali del Daniel Sentacruz Ensemble.

Infine giusto perché non piazzare anche un jazz notturno d’atmosfera come Sophisticated July di Bruno Lini (dal film comico Gungala, la pantera nuda) e qualche solare brano estivo vagamente esotico come Le isole dell’amore di Piero Umiliani (scritto per un rarissimo mondo movie omonimo dedicato alla Polinesia) e Bora Bora di Piero Piccioni (tratto dall’omonima pellicola) per dare quella sfumatura exotica che mancava?

In chiusura Daniel’s Tune, che sin dalle prime note ricorda non poco la Love’s Theme della Love Unlimited Orchestra, giusto perché mancava un funkettino in odore di discomusic.

La bellezza di Sexy 70s: Italian Vintage Erotic Movie Soundtracks è anche in questo: invece di seguire una certa coesione interna ha preferito spaziare in maniera erudita tra i generi musicali e le filmografie mostrando la grande e florida varietà di un periodo fertile per il cinema e la musica di produzione italiana dedicata all’erotico più evocativo e stuzzicante in un ambizioso quanto riuscito equilibrio tra generi musicali molto diversi tra loro quanto tra toni drammatici e leggeri, soffusi e vivaci, proprio come il nostro cinema sapeva essere, e non solo quello erotico.

Tracklist:

01. Vince Tempera – La peccatrice (da La peccatrice, 1975)

02. Giorgio Gaslini – Sorrisi di madonne (da Quando le donne si chiamavano madonne, 1972)

03. Grimaldo Frizzi – Barbara (da Amanti miei, 1979)

04. Piero Piccioni – Strano mercoledi (da Appassionata, 1974)

05. Bruno Lini – Sophisticated July (da Gungala, la pantera nuda, 1968)

06. Piero Umiliani – Le isole dell’amore (da Le isole dell’amore, 1970)

07. Gianni Ferrio – Elena, Elena (da La sculacciata, 1974)

08. Piero Piccioni – Bora Bora (da Bora Bora, 1968)

09. Pinuccio Pirazzoli – Skin Deep (da Senza buccia, 1979)

10. Linda Lee – Annie Belle (da La fine dell’innocenza, 1976)

11. Giannni Ferrio – Fai presto fai presto (da La sculacciata, 1974)

12. Enrico Simonetti – Grazie nonna (Bossa per Maria Juana) (da Grazie… nonna, 1975)

13. Greenfield & Cook – Pamela (da La signora è stata violentata!, 1973)

14. Pippo Caruso – Notte dell’attesa (da Maladolescenza, 1977)

15. Fabio Frizzi – Daniel’s Tune (da La preda, 1974)