Le 5 peggiori canzoni del telefilm Licia e i Bee Hive

C’è stato un tempo fatto di cose vere, un tempo in cui si creavano i film che oggi diventano materiale per revival e serie televisive. La Fininvest dell’epoca berlusconiana era un faro nella notte e ci regalava dei guilty pleasure che ci vergognavamo di rivelare perfino a noi stessi: uno di questi era la squisita e ipnotica musica dei Bee Hive. Il gruppo di Mirko e Satomi ha incarnato la rock band di cui tutti avremmo voluto far parte, la ribellione di un ciuffo rosso e di una chioma viola.

Oggi vi vogliamo parlare della grande fortuna che abbiamo avuto in quanto fan italiani del cartone animato, perché noi i Bee Hive li abbiamo avuti veramente, in carne ed ossa (con tanto di effimera reunion per la gioia delle teenager che furono). Per la consuetudine tutta italiana di sfruttare una cosa che funziona spolpandola fino all’osso, nel nostro Belpaese si realizzò lo sceneggiato televisivo, a mio modesto parere uno dei maggiori capolavori televisivi di tutti gli anni Ottanta, che altri hanno cercato poi negli anni di imitare. Era Hélène e i suoi amici senza quel “piccolo” fastidio dei francesi, era Dawson’s Creek con il rock’n’roll, The O.C. senza la droga. Se pensavate di esservene liberati per sempre vi sbagliate: grazie al vasto archivio di Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset, tutti gli episodi sono ancora disponibili nella loro gloria plasticosa della TV privata degli anni ’80, se avete voglia di passare qualche ora a sentirvi nuovamente bambini.

Dalle ben quattro stagioni del telefilm sono stati ricavati altrettanti album tutti di buon successo (per un totale di 400.000 copie vendute). Tutti i brani portano la firma di Alessandra Valeri Manera (autrice di centinaia di testi per sigle televisive del gruppo Fininvest, curatrice dei programmi per ragazzi come Bim bum bam e Ciao ciao, nonché scopritrice di Cristina D’Avena), mentre la musica è affidata a Ninni Carucci (autore di famosissime sigle tra cui Occhi di gatto, Lupin, l’incorreggibile Lupin e Mila e Shiro due cuori nella pallavolo) tranne che per il primo album Love Me Licia e i Bee Hive in cui troviamo la firma di Giordano Bruno Martelli (padre del più famoso compositore Augusto Martelli). L’interpretazione è invece affidata a Enzo Draghi, l’inconfondibile voce del Mirko canoro. Per chi non lo sapesse infatti Pasquale Finicelli, l’attore che interpretava il frontman dei Bee Hive, era doppiato sia nelle parti parlate sia in quelle cantate, da due voci diverse. Prendiamoci quindi un minuto per stringerci tutti attorno a Pasquale in un abbraccio.

Facile apprezzare le canzoni del cartone animato: la struggente Lonely Boy, la conosciutissima Baby I Love You o la leggendaria Freeway, ormai inserite nelle playlist delle peggiori discoteche di Caracas. Della colonna sonora italiana dell’anime avevamo già parlato in precedenza ma oggi vogliamo dare spazio ai brani presi dalla famigerata serie TV: le musiche sono un agglomerato di tutto il meglio e il peggio degli anni ’80 e i testi raggiungono vette d’insensatezza davvero rara. Impossibile poi non ricordare le performance dei vari brani, quasi tutti registrati all’interno di una fantomatica sala prove e contraddistinti dalle qualità di Mirko come ballerino che muoveva ritmicamente le spallucce indossando delle felpe orrende e dal polistrumentista Satomi, obbligato a suonare praticamente tutto sprizzando sempre sensualità da tutti i boccoli. Ecco quindi per voi le 5 peggiori canzoni del telefilm Licia e i Bee Hive, così magnificamente brutte che per noi diventano belle: non abbiate quindi paura di cantarle a squarciagola, magari assicurandovi che in casa non ci sia nessuno.