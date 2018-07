Ogni campionato mondiale di calcio che si rispetti ha il suo inno, più precisamente dal 1962 la competizione calcistica più importante del mondo si è dotata di una canzone ufficiale che la rappresentasse, quanto meno per qualche settimana, per poi finire nel dimenticatoio salvo rarissime eccezioni come il Waka Waka di Shakira, Un’estate italiana, brano scritto da Giorgio Moroder con il titolo To Be Number One e successivamente riadattato e reinerpretato da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, e forse La copa de la vida di Ricky Martin.

Dal 1998 poi, oltre a raddoppiare gli scempi creando una canzone e un inno ufficiale della competizione (quale sarebbe poi la differenza non ho mai capito) è un proliferare di brani semi-ufficiali e non ufficiali che non fanno altro che aggiungere fuffa alla questione. Oggi però vogliamo raccogliere le 10 peggiori canzoni dei mondiali di calcio incise per rappresentare ufficialmente la competizione, quindi che vinca il migliore, ops… il peggiore!