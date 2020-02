10 imbucati illustri al Festival di Sanremo

Ma come, Renato Zero, direte voi? Ebbene sì, perché nel 1991, dopo due tentativi andati a vuoto nel 1987 e nel 1989, Renato s’imbuca al Festival di Sanremo con Spalle al muro che poi è passato alla storia, ma all’inizio era una mera curiosità in cartellone e niente più. Sono gli anni bui in cui la stella non splendeva piú come un tempo e lui è palesemente in difficoltà, tanto che all’arrivo in riviera non se lo fila davvero nessuno. Nonostante tutto sarà poi capace di crearsi magistralmente un consenso destinato a trasformarsi in tifo da stadio, plauso della critica e trionfo nel secondo posto, che poi é la vera vittoria del Festival.