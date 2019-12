Avreste mai detto che la più bella canzone di Natale uscita quest’anno si sarebbe intitolata Calboni, come il mitologico Geometra della saga dei film di Fantozzi?

Siamo alle soglie del 2020 e tutto è possibile, anche recuperare le atmosfere del primo Vacanze di Natale, aggiungere una spruzzata di Last Christmas e condire con un testo ironico-nostalgico che parte dalle vicissitudini del Geometra interpretato da Giuseppe Anatrelli per raccontare di quanto in effetti faccia schifo essere innamorati e non corrisposti sotto Natale, anche se sei figo e vincente come Calboni.

Il risultato è uno dei brani natalizi più gradevoli e azzeccati che ci sia capitato di sentire negli ultimi 10 anni. Come sapete è molto difficile scrivere un inedito natalizio che si regga in piedi senza diventare una macchietta, specialmente in Italia che storicamente non è una nazione abituata alla cultura della musica di Natale.

Nico LaOnda del resto è un italiano trapiantato da lungo tempo a New York, quindi due o tre tricks deve averli imparati se è riuscito a mischiare la street cred statunitense con il songwriting italiano. Ce ne fossero di canzoni natalizie come questa, magari a Natale litigheremmo di meno.



Calboni

A Courmayeur io ci sono cresciuto

In Val d’Aosta sono stato svezzato

La fortuna mi ha baciato

e non ho fatto il soldato

A Cortina sono il benvenuto

Fanno a gara per ospitarmi

Quanti record ho battuto

Tagliavo solo traguardi

E volo sulla neve, nostalgia

Di una vita che non è più mia

E dentro muoio quando sento le campane

Gli alberi di natale i regali da te

E anche se provo a dimenticare

Come una slavina porto tutto con me

Andrea dai! fammi il solito

Di marca oppure vomito

Dai prendiamo la funivia

Per evitare chi scia

Ma era proprio a natale quando ti vedevo

Pensavo a mollare tutto e ritornare da te

E dentro muoio quando sento le campane

Gli alberi di natale i regali da te

E anche se provo a dimenticare

Come una slavina porto tutto con me

E dentro muoio quando sento le campane

Gli alberi di natale i regali da te

E anche se provo a dimenticare

Come una slavina porto tutto con me

E dentro muoio quando sento le campane

Le canzoni stonate le mattine alle tre

Quest’anno voglio ricominciare

Da me e da te

E dentro muoio quando sento le campane

Le canzoni stonate le mattine da te

Quest’anno voglio ricominciare

Da me e da tre