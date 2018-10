Fare un disco di 56 minuti nel 2018 è una follia. C’è solo un gruppo in Italia che può farlo senza rompere i coglioni, e quel gruppo si chiama I Camillas.

La compatta eterogeneità del loro ultimo lavoro, Discoteca rock, ci ha fomentato come poche cose negli ultimi tempi. Arrivi in fondo al loro solito marasma e non solo ti sembrano passati sì e no 20 minuti, ma ne vuoi ancora. Magia della follia.

Non abbiamo davvero voglia di affrontare troppo metodicamente questo disco, perché chiunque dovrebbe avere il diritto di scoprirlo e goderne come gli pare, pertanto ci limiteremo a riportarvi un pratico elenco puntato delle sensazioni che abbiamo provato sui nostri brani preferiti:

Busto: iniziare un disco di 56 minuti con un brano strumentale, perdipiù con la partecipazione straordinaria di una leggenda come Tony Pagliuca de Le Orme al Mini Moog. Serve aggiungere altro?

de al Mini Moog. Serve aggiungere altro? Nananana: vince il premio “melodia fotticervello” dell’anno. L’aggiunta del basso nella band a questo punto pare fondamentale.

Ossicine: immaginatevi Pop Corn degli Hot Butter ma sotto speed.

ma sotto speed. Dracula: canzone preferita assoluta di tutto il disco. Nemmeno una parola fuori posto, non se ne sarebbe potuta usare nessun’altra, mentre in sottofondo parte un viaggio a metà strada tra i DEVO e i Righeira . Crescendo finale devastante.

e i . Crescendo finale devastante. Miami Mike: groove pazzo e sconsiderato. Pino D’Angiò caga in testa a Tommaso Paradiso che prova a fare la vaporwave. Ci piace.

caga in testa a che prova a fare la vaporwave. Ci piace. Mare sopra e sotto: Silvia lo sai, lo sai che Luca non si buca più?

Rocky Rockstar: LSD Sound System.

L’anca: Ruben Camillas forse al suo massimo storico.

La macchina dell’amore: i Foals felici.

Aggiungete in cima a tutto questo il fatto che I Camillas siano l’unica band italiana (oltre a Ruggero de i Timidi) che sia stata in grado di uscire alla grande da un talent show, senza sputtanarsi e senza bruciarsi, e avrete il quadro completo di quanto questi ragazzoni siano fondamentali per la scena musicale italiana di oggi.

Insomma, anche stavolta I Camillas hanno fatto quel cazzo che volevano, e hanno fatto bene. Non ci piace molto usare le parole degli altri, ma una volta qualcuno aveva affermato che I Camillas sono tra le cose più punk che abbiamo in Italia. Siamo d’accordo. Ed è raro che siamo d’accordo con qualcun altro.