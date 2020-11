Le 5 canzoni più strane dei Police

Quando si parla del celeberrimo terzetto angloamericano con il nome più triste della storia della musica moderna, la mente corre veloce ai suoi successi planetari che hanno scalato classifiche, hanno fatto comprare ville e Lamborghini in vari paradisi fiscali ai loro autori grazie alle royalties e sono stati coverizzati anche da band da matrimonio di Tegucigalpa. Sting si configurò presto come il songwriter dalla penna d’oro, in grado di confezionare con rodato professionismo hit perfette e non ovvie nonostante la giovane età: Roxanne, Walking On The Moon, King Of Pain, De Do Do Do De Da Da Da, Every Breath You Take… l’elenco di pezzoni, per una band durata solo una manciata di anni, è sorprendentemente lungo.

Ma se ben presto l’ex insegnante di inglese delle scuole medie s’impose come leader del gruppo schiacciando i comprimari, è sempre stato chiaro a tutti (come la sua produzione solista ha del resto evidenziato) che la forza dei Police era soprattutto negli arrangiamenti: l’inafferrabilità degli accordi e delle progressioni chitarristiche che fluttuavano nel chorus e nell’echoplex di Andy Summers riflettevano il suo background sperimentaljazz, mentre la forza percussiva, l’imprevedibilità e le dinamiche inarrivabili del drumming di Stewart Copeland davano a ogni composizione una spinta propulsiva mai sentita (almeno per chi scrive) prima di allora… per non parlare delle linee di basso non convenzionali e ipnotiche di Sting, sempre troppo sottovalutato come strumentista a causa del suo aspetto da figo & maledetto e della voce di velluto.

Parallelamente ai successi planetari c’è un’altra, più oscura faccia della loro produzione, il B-side della medaglia. Proprio di questa ci accingiamo a parlare in questa sede, specificando che non c’è nessun criterio valutativo particolare alla base delle scelte delle canzoni se non certe innegabili caratteristiche che li rendono “strani”. Quasi tutti i suddetti brani sono stati raccolti in un disco bonus incluso nel monumentale cofanetto uscito nel 2018 Every Move You Make: The Studio Recordings che raccoglie tutti e 5 i lavori in studio dei Police in vinile, a 40 anni dal primo, salutato con sorpresa ed entusiasmo da mezzo mondo. In realtà le rarities in questione erano già uscite nel cofanetto antologico di 5 CD Message In A Box del 1993, quindi non parliamo esattamente di scoperte sensazionali. Ma è indubbio che, ad ogni ascolto, regalino sempre sensazioni vivide e una generale sensazione di “ma cosa minchia è?”.