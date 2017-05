Dopo aver parlato di numerose showgirl approdate al canto ci sembrava doveroso dedicare un articolo a Cristina Moffa, probabilmente la più graziosa e aggraziata soubrette nella storia della televisione italiana (di quella privata sicuramente).

Le porte del mondo dello spettacolo le si aprono interpretando un’accompagnatrice turistica nel film “Sbamm!” del 1980, regia di Franco Abussi con protagonista e sceneggiatore un giovane Ezio Greggio e l’anno successivo la pellicola diventata cult “Pierino Contro Tutti”, nella quale interpreta proprio la sorella del protagonista a fianco dell’immancabile Alvaro Vitali.

La sua carriera di cantante è però legata alla televisione e inizia nel 1980 dividendo il microfono con Daniele Pace (sì, una delle menti dietro agli Squallor) nella sigla del programma TV “Black Out” intitolata “Non per vantarci”, un’innocua marcetta lontana dalle sue future produzioni.

La svolta avviene nel 1983 quando le reti Finivest punteranno su di lei come clone anti-Carrà, giocando con quel suo rassicurante caschetto biondo e facendole interpretare la sigla iniziale del fortunato Drive In, quella “Zucchero zucchero” che marchierà per sempre la sua carriera musicale: un synth-pop caramellato con delle liriche giocate su ripetizioni e alliterazioni, mischiando anglicismi come watt, slash, top.

Come contenuti siamo dalle parti di deliziosi capolavori di nonsense come “Boing Boing” o “Matta-ta” e questo basta per mettere il nome di Cristina Moffa nell’Olimpo della musica.

Seguono nel 1985 i brani “Tamamore tam tam” e l’autobiografica “Bionda bionda”, giocati sugli stessi identici schemi; la prima puzza fin troppo di sigla TV riciclata, mentre la seconda è un bubblegum-pop che suona esattamente come vi aspettereste che suonasse un brano di questo tipo inciso a metà anni ’80.

Il testo usa e abusa i topoi (se così possiamo definirli) già ampiamente sfruttati in “Zucchero zucchero” sfociando in un baccanale di ripetizioni: “bambola, bambola, bambola”, “bionda bionda”, “zim zum zim zum”, “tenera tenera”, ma nonostante questo non si fa disprezzare.

Finito il Drive In la nostra, forse perché scalzata dal successo dei kili di carne nuda della collega/rivale Carmen Russo ha abbondonato il mondo luccicante del piccolo schermo.

Si mise in proprio dedicandosi alla coreografia con il suo Teatro Spazio Danza, ottenendo ingaggi per spettacoli televisivi ma soprattutto teatrali (firmando ad esempio la trasmissione Fantastico in onda su Rai Uno) e chiudendo per sempre con il mondo della musica a cui forse aveva già dato tutto.

Discografia:

Non Per Vantarci (con Daniele Pace)/ Non Per Vantarmi (7” – 1980)

Zucchero Zucchero / L’America Sei Tu (7” – 1984)

Bionda Bionda / Tamamore Tam Tam (7” – 1985)

Zucchero Zucchero

Dri-drive in, dri-drive in

dri-dri-dri dri-drive in.

Parto con il verde

guido a piedi nudi

sento radio a mille watt.

Sogno il mio successo

fondo a mille gradi

dentro al cuore fare splash!

Amo i bolidi coupé

da centottanta e su

Uoo uo (Uoo uo)

Dri-drive in, dri-drive in

dri-dri-dri dri-drive in.

Correre nel vento

mi emoziona dentro

come se guidassi un jet.

Quando vado a piedi

gambe di cemento

ogni dieci passi un break.

Dietro l’angolo chi sa

cosa ci sarà

Uoo uo (Uoo uo)

Zucchero zucchero

un autostop imprevedibile

amore sei tu dai prendimi su.

Zucchero zucchero

con un tuo sguardo dammi un brivido

agganciami rock che allora sei top

Appena il sole va giù

ti prego fermati nell’angolo

più buio che c’è

abbracciami che

ho supervoglia di te

divento zucchero lo zucchero

più dolce che c’è

ma solo per te.

Presto presto

che mi va!

Se se giusto si vedrà

Uoo uo (Uoo uo)

Dri-drive in, dri-drive in

dri-dri-dri dri-drive in.

Vuoi gustare sola

film e Coca Cola

portami con te al Drive In

lì ci sono amici,

confusione e baci

patatine con ice cream

sembra di essere in risciò

a tutto gel e go!

Uoo uo (Uoo uo)

Bionda Bionda

Bambola, bambola, bambola

bambola, bambola, bambola

bambola, bambola, bambola

io quando ero piccola ricordo che

parlavo con le fate

e passavo il tempo a immaginare che

coi tacchi e calze a rete

nell’età

che ti fa

somigliare ad una bambola

tenera tenera

come una nuvola

bionda bionda

un po’ romantica

bionda bionda

avevo i riccioli

bionda bionda

ed occhi lucidi

bionda bionda

ed ogni giorno di più

io sentivo che ero donna ormai

mentre una musica

mentre una musica

zim zum zim zum

piccola piccola

zim zum zim zum

come libellula

zim zum zim zum

in fondo all’anima

zim zum zim zum

accende la fantasia

e mi fa sentire libera.

Bambola, bambola, bambola

bambola, bambola, bambola

oggi tutti i sogni li ritrovo qua

si accendono le luci

ore di ginnastica finchè non va

sorrido e mando baci

ma l’dea

di una star

è un po’ quella di una bambola

tenera tenera

come una nuvola

bionda bionda

una ragazza ormai

bionda bionda

un po’ romantica

bionda bionda

che ti sorride e poi

sogna sogna

di stare sola con te

mentre fuori il mondo no non c’è

mentre una musica mentre una musica

zim zum zim zum

in mezzo al traffico

zim zum zim zum

ma che spettacolo

zim zum zim zum

mi riconoscono

zim zum zim zum

si accende la fantasia

che mi fa sentire libera.

Ba ba ba ba bambola

Ba ba ba ba bambola

Tenera tenera

come una nuvola

bionda bionda

una ragazza ormai

bionda bionda

un po’ romantica

bionda bionda

che ti sorride e poi

sogna sogna

con questa musica

zim zum zim zum

piccola piccola

zim zum zim zum

come libellula

zim zum zim zum

in fondo all’anima

bionda bionda

in mezzo al traffico

bionda bionda

ma che spettacolo

bionda bionda

mi riconoscono

bionda bionda

con questa musica

zim zum zim zum