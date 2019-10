10 sigle di soap opera e telenovele d’autore

Arrivata in Italia come riempitivo di palinsesti Mediaset nelle stagioni morte, la telenovela spagnola Il segreto, incentrata sulle vicissitudini della famiglia Montenegro, si è imposta come vero e proprio fenomeno mediatico, con ascolti incredibilmente alti, riviste dedicate, libri e passaggi in prime time, affermandosi come ultimo prodotto di genere veramente di successo. Per una produzione simile, non si poteva che puntare alto: ecco quindi che a fungere da sigla arriva nientepopodimeno che un inconsapevole Bryan Adams, con la celebre Have You Ever Really Loved a Woman adattata alle atmosfere latine della novela.

To really love a woman

To understand her you gotta know her deep inside

Hear every thought see every dream

And give her wings when she wants to fly

Then when you find yourself lyin’ helpless in her arms

You know ya really love a woman.