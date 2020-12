Quella dei dischi natalizi è una moda che solo di recente è entrata negli usi e nei costumi degli italiani, probabilmente assorbita in blocco dal rinascimento del nuovo sogno americano insieme ad Halloween, al Black Friday e allo spirito del Natale che ogni anno inizia sempre prima e ormai dura quanto la gestazione di un’elefantessa.

Tuttavia la passione per la musica natalizia in Italia è molto meno recente di quanto si pensi: dagli anni ’50 in poi esiste una nutrita schiera di dischi a tema (lo testimonia il nostro corposo archivio natalizio) che semplicemente fino a tre anni fa tutti facevano finta di non vedere allo stesso modo in cui si tratta un barbone che ci chiede l’elemosina per strada.

Abbastanza facile indovinare la cruda realtà: gran parte di questi dischi fanno molto schifo, oggi come ieri. Ma mentre ora le copertine dei dischi natalizi sono tanto patinate quanto prive di alcun appeal, ci sono alcuni dischi il cui artwork è talmente sghembo (brutto non lo diremo mai) da risultare immediatamente irresistibile. Permetteteci dunque di farvi scoprire le 10 copertine più assurde di dischi natalizi italiani.