Kay Martin And Her Bodyguards – I Know What He Wants for Christmas (But I Don’t Know How to Wrap It) (1962 – LP)

Avevamo già parlato su queste pagine tempo fa della nostra amatissima stripper Kay Martin, graziosa fanciulla che si esibiva in spettacoli musicali piccanti nella Las Vegas degli anni ’50 e ’60 e che incise anche una serie di album semi-carbonari tra cui un particolarissimo disco natalizio (perché ognuno può permettersene uno, no?).

I Know What He Wants for Christmas (But I Don’t Know How to Wrap It), sin dal titolo ci fa capire che si tratta di una raccolta di canzoni natalizie dal doppio senso, pubblicata ad opera dalla storica etichetta Fax Record Company, specializzata in prodotti discografici a sfondo sessuale piuttosto espliciti, così come le copertine che li racchiudevano, tanto che vennero distribuiti in maniera pressocché clandestina.

Il loro catalogo andava dalla musica easy listeng a tematica erotica sino dalla pornografia sonora con presunte registrazioni di rapporti sessuali o situazioni esplicite, come per il famigerato Erotica: The Rhythms of Love del 1962, l’album di exotica più esilarante di tutti i tempi.

Il disco natalizio di Kay Martin è musicalmente molto minimale dove la sua voce di velluto è accompagnata solamente con una semplice percussione con charleston + spazzola e un organo elettrico che fa subito un’atmosfera molto amatoriale quanto dal sottile retrogusto jazz.

Il lato A passa da brevi brani brani da titoli eloquenti come Hang Your Balls on the Christmas Tree con cui usava intrattenere il pubblico che occupava il nightclub in vista delle festività natalizie a canzoni al limite dello spoken word sensuale e provocante (The Night Before Christmas Binge, The Girls Were All Happy) quando non gemiti orgasmici come nela brevissima e scatenata Santa, Let’s Have a Ball.

Babbo Natale pare sia piuttosto fortunato e decisamente apprezzato da Kay Martin, tanto che lo troviamo potagonista anche di uno dei migliori brani del disco nonché tra i più esilaranti: Santa’s Doing the Horizontal Twist parla di un “ballo” fatto con Santa sulla neve dopo qualche drink di troppo («it was a crazy twister that sneaky son of a gun»).

Il lato B intitolato A Funtastic Panorama of On-Stage Humor è interamente composto dalla registrazione dal vivo di uno spettacolo di Kay Martin tra siparietti musicali e battute totalmente improvvisate. Purtroppo la qualità delle battute e gli intermezzi musicali non rendono giustizia alla prima facciata del disco, ma quanto meno rimangono un’ottima testimonianza degli spettacoli notturni per adulti di un tempo che appaiono molto più puritani di quanto non fossero considerati dalla morale dell’epoca.



Tracklist:

A1. Hang Your Balls On The Christmas Tree

A2.I Want A Casting Couch For Christmas

A3. Come On Santa, Let’s Have A Ball

A4. The Night Before Christmas Binge

A5. Santa’s Doing The Horizontal Twist

A6. Santa’s Going To Be Late Tonight

A7. The Girls Were All Happy

A8. I Know What You Want For Xmas

B1. A Funtastic Panorama of On-Stage Humor

I. Girls Should Be Obscene Not Heard

II. Up Your Chimney

III. Newlyweds In Bed

IV. Uncle Fred & Aunty Mabel

V. I Knew He Was Coming

VI. The Hard Chest Rub

VII. He Loves To Bang Those Bells

VIII. Minnie The College Widow

IX. She Laid The Cornerstone

X. The Sex Life Of The Camel

XI. You’re Dead If You Don’t Dig It

XII. It’s Sex, Sex, Sex

XII. They’re Not Playing Chess Anymore

XIV. I Used To Give It Away, But Now I Have To Buy It