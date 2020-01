La crisi tra Stati Uniti e Iran in 10 canzoni

L’inizio del 2020 è stato segnato dall’ennesima crisi politico-diplomatica-economica tra Stati Uniti e Iran, tra nuove preoccupazioni e vecchie tensioni mai sopite. Come sempre, la cultura popolare sa riflettere e a rielaborare alla perfezione ogni grande evento politico, ma andiamo in ordine ed esaminiamo un curioso fenomeno della storia della musica nei decenni scorsi.

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 ci fu un sensibile incremento di brani musicali prodotti principalmente negli Stati Uniti a tema Iran. Questo fu il risultato dello scontro politico-diplomatico-economico tra le due nazioni che all’inizio del 1979 raggiunse l’apice quando il costo del petrolio aumentò spropositatamente a causa della rivoluzione iraniana che detronizzó la monarchia traformado il paese in una repubblica islamica guidata dall’ayatollah Ruhollah Khomeini, privando di fatto gli Stati Uniti di una delle più grandi risorse petrolifere del pianeta. Se tutto questo non bastasse alla fine dello stesso anno 52 membri dell’ambasciata statunitense a Teheran vennero catturati e tenuti in ostaggio per oltre un anno in quella che divenne nota come la crisi degli ostaggi.

Fu così che in quel periodo iniziarono a diffondersi canzoni che trattavano dell’Iran come di un paese lontano, misterioso ma estremamente pericoloso. Spesso questi singoletti/singolacci erano veri e propri messaggi rivolti al governo iraniano e all’ayatollah Khomeini o al presidente americano Jimmy Carter: si passava da tematiche anti-iraniane e iper-pariottiche che incitavano all’attacco militare il prima possibile, fino a denunce anti-militariste e pacifiste sulla questione, che mettevano in luce la paura dell’escalation non tanto per la semplice vita degli ostaggi quanto per il rischio di una possibile terza guerra mondiale e il timore profondo di un disastro nucleare.

Visti i recenti eventi queste canzoni stanno tornando un po’ alla ribalta in patria, così scartabellando tra centinaia di titoli noi abbiamo raccolto dieci delle più bizzarre e memorabili sulla crisi tra Iran e Stati Uniti.