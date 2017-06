Che piaccia o meno, i Ricchi e Poveri sono un monumento della musica pop italiana con decine di milioni di dischi venduti in giro per il mondo.

La band debutta nel lontano 1968 al Cantagiro come quartetto vocale (Franco Gatti, Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena) e già due anni dopo i quattro arrivano secondi a Sanremo in coppia con Nicola Di Bari sfruttando il classico filone romatico-melodico all’italiana: una noia pazzesca.

Nel 1981 avviene la svolta: Marina lascia il gruppo, apparentemente a causa di forti contrasti con Angela, e tenta l’avventura da solista. Nello stesso anno i Ricchi e Poveri presentano al festival di Sanremo (a cui resteranno abbonati per parecchi anni) “Sarà Perché Ti Amo”, primo di una lunga catena di successi.

Pur rimediando un dignitosissimo quinto posto, la canzoncina, decisamente più ritmata e danzereccia rispetto al loro precedente repertorio, diventerà uno dei singoli di maggior successo di sempre del gruppo, finendo per essere il 45 giri italiano più venduto dell’anno.

Il pezzo inizia in un bel crescendo per esplodere nell’indimenticabile refrain “E vola vola si sa / sempre più in alto si va…” dall’indemoniata ritmica quasi disco. Impossibile non battere il piedino a ritmo con l’irresistibile voglia di scatenarsi in pista.

Negli anni successivi ci regaleranno altre bellissime perle tra il bubble gum pop e ballate religiose.

Sarà Perché Ti Amo

Che confusione

sarà perché ti amo

e un’emozione

che cresce piano piano

stringimi forte e stammi più vicino

se ci sto bene

sarà perché ti amo.