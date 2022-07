Se ti piacciono gli artisti italiani nascosti, Vento di Talento è il festival che fa per te

Se navighi su queste pagine da qualche tempo, saprai che abbiamo una grande passione per la musica italiana “altra”, che sia outsider music, semisconosciuta o semplicemente nascosta (come testimonia il podcast NASCOSTIFY). Per questo motivo ci sembrava naturale segnalarti un festival la cui lineup è composta esclusivamente da artisti nascosti: si chiama Vento di Talento, si terrà questo sabato 25 giugno a Settimo Milanese e dentro ci sono alcune nostre vecchie conoscenze; ma andiamo con ordine.

Nel 2020 Francesco Roggero, nostro storico collaboratore meglio conosciuto come Auroro Borealo, fonda insieme a Luca Di Cataldo dei Weird Bloom l’etichetta Talento. La missione è quella di pubblicare musica che nessun altro fa in Italia, a prescindere dal genere musicale. Questo unico trait d’union genera un roster incredibilmente eterogeneo ma inspiegabilmente coeso, nel quale convivono ad esempio il synthpop nostalgico ma attualissimo di BornaJeans, il cantautorato “di provincia” di Greg Dallavoce e la incontenibile follia dei Cigarilla Disonasty. C’è spazio anche per il rock stralunato e potentissimo di Danielle e per il pop sghembo da spiaggia psichedelica dei Sumeri. Tra i nostri preferiti segnaliamo Andrea Testone, giovanissimo gioiello di outsider music di cui abbiamo già parlato qui.

Alcuni degli artisti Talento sono nostre vecchie conoscenze, ne abbiamo parlato in qualche articolo o in qualche episodio di NASCOSTIFY, ma per la prima volta Talento ha deciso di organizzare un festival con tutti gli artisti del roster; già questo sarebbe abbastanza rilevante di per sé considerata la musica che ci piace, ma come se non bastasse il festival è organizzato al Castelletto Music Garden, ovvero il locale con parco all’aperto gestito da tanti anni da Mario Acquaviva, uno dei più grandi e misconosciuti eroi della musica italiana che vi abbiamo fatto scoprire in questo articolo. In quanto padrone di casa, anche Mario si esibirà al Festival proponendo qualcuno dei suoi grandi classici.

Ciliegina sulla torta: al festival Vento di Talento parteciperà anche la nostra amata Maria Sole, alla quale abbiamo già organizzato il concerto di comeback a novembre 2021; Maria Sole si è divertita così tanto che ci ha chiesto di organizzarle un minitour estivo insieme ad Auroro Borealo e una delle date sarà proprio quella sera.

Ci sembravano tutti motivi validi per invitarvi al festival Vento di Talento. L’appuntamento è per questo sabato 25 Giugno dalle 17 fino a tarda notte al Castelletto Music Garden di Settimo Milanese. Per chi non potesse raggiungerlo in macchina è attivo un bus navetta gratuito che dalle 17 alle 2 farà avanti e indietro dal Castelletto Music Garden alla fermata della metro San Siro e viceversa. Trovate tutte le informazioni sulla serata a questo link.