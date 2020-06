I dischi (giustamente?) dimenticati di Scott Baio, Chachi di Happy Days

Volente o nolente la carriera di Scott Baio è legata al telefilm Happy Days, vero caposaldo della cultura popolare degli anni ’70 e ’80. Qui interpretava Chachi, il cuginetto di Fonzie, innamorato di Joanie “Sottiletta” Cunningham (interpretata da Erin Moran) che alla fine sposerá nell’ultima puntata. Un personaggio secondario ma che con il tempo è riuscito a ritagliarsi un proprio spazio nel cuore dei fan o meglio delle fan, con tanto di sfortunato spin off Joanie Loves Chachi (in italiano traformato in Jenny e Chachi) trasmesso tra il 1982 e il 1983 e incentrato proprio sulle vicende dei due fidanzatini (che all’epoca lo erano anche nella realtá) mentre cercano di formare una rock band.

Come racconta lo stesso Scott Baio in un’intervista tutto nacqua quando in Happy Days cominciarono a infilarci dentro qualche canzone; visto il buon apprezzamento del pubblico e complice lo spin off che lo vedeva protagonista… Voilá si materializzó un bel contratto discografico.

A compendio di Joanie Loves Chachi arrivarono cosí un paio di album distribuiti solo negli Stati Uniti e Canada; purtroppo lo show non decolló mai veramente e, chiusa rapidamente baracca e burattini, Chachi e Sottiletta tornarono per l’ultima stagione a Happy Days giusto in tempo per le nozze.

Di certo se Happy Days non fosse stato una vera e propria macchina da soldi Scott Baio non avrebbe registrato neppure il messaggio sulla sua segreteria telefonica. Una vocina debole, senza colore o sfumatura, memorabile come i maglioncini azzurro confetto di Ricky Cunningham.

Il disco auto intitolato del 1982 è un soft rock romantico tardo-adolescenziale tirato a lucido e zuppo di ballate che fa sembrare i Bee Hive (quelli del cartone animato) gli Slayer. Ecco quindi che l’effetto sigletta da telefilm è dietro l’angolo (Runnin’ Out of Reasons to Go, Half the World, Looking for the Right Girl) e con le varie canzoni che dopo qulche minuto sembrano assomigliarsi un po’ tutte.

Mentre la noia ci tiene compagnia la migliore cura per l’insonnia sono episodi atroci come la tripletta Woman, I Love Only You, When You Find Someone Who Loves You e What Am I Supposed to Do, che onestamente non riesco a capire come qualcuno possa aver pensato non fossero abbasta indecenti da distruggere sul momento. Per completare la malefatta un paio di cover degli incolpevoli Rick Springfield e Ever-Green Blues (anche se Midnight Confessions fu in realtá portata al successo dai Grass Roots).

Probabilmente condizioni contrattuali capestro obbligarono la RCA Victor a far pubblicare un altro disco a Scott Baio. Non c’è altra spiegazione. Non voglio pensare che qualche discografico abbia pensato veramente di poter farlo diventare una popstar. Nel 1983 è quindi la volta di The Boys Are Out Tonight e, sopresa sorpresa, le cose non sono affatto male.

Abbandonate le atmosfere da pacchiane siglette TV arriva finalmente una ventata di freschezza new wave che non sará originale ma almeno è apprezzabile; qui si pesca a piene mani dai Cars, ma con l’aggiunta un pizzico di rock’n’roll anni ’50 (che sia lo spettro di Fonzie che aleggia in studio o vera passione di Scott Baio non lo sappiamo).

Nessun capolavoro, sia ben chiaro, ma tutto scorre come una cedrata ghiacciata in un pomeriggio d’agosto. I brani originali sono il giusto mix di ruffianeria pop ed energia adolescenziale. Le cover sono tutte piú o meno decenti con ripescaggi non casuali di The Dave Clark Five e Johnny Kidd and The Pirates, oltre a quelle di artisti contemporanei come Pointer Sisters, Michael Lovesmith e Racey.

Certo la voce rimane incolore, ma almeno qui raggiunge la soglia della sopportazione e nel complesso il disco è piú che decente, non lascia nulla ma scorre via senza problemi, il che per un cantante improvvisato, non è poi troppo disprezzabile.

Finito Happy Days finí anche la carriera musicale di Scott Baio che non diventerá mai una star di prima grandezza a Hollywood o in televisione, ma continuerá il suo lavoro di onesto mestierante come attore e regista.

Scott Baio (1983, LP)

Tracce:

A1. Wanted For Love

A2. What Was In That Kiss

A3. Runnin’ Out Of Reasons To Go

A4. How Do You Talk To Girls (Rick Springfield cover)

A5. Half The World

B1. Woman, I Love Only You

B2. When You Find Someone Who Loves You

B3. What Am I Supposed To Do

B4. Looking For The Right Girl

B5. Midnight Confessions (The Grass Roots cover)

The Boys Are Out Tonight (1983, LP)

Tracce:

A1. I’ll Take You Back

A2. Fingerprints

A3. See How The Love Goes

A4. Some Girls

A5. The Boys Are Out Tonight

B1. Can’t You See That She’s Mine

B2. Shakin’ All Over

B3. Heartbreaker

B4. Don’t Talk

B5. She’s Trouble