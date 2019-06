Romina Falconi – Magari Muori (2019, singolo digitale)

Anche e forse soprattutto nel mondo dello spettacolo, esiste una linea sottile a confine tra il buon e cattivo gusto, percorsa da taluni con maestria e da talaltri con imbarazzante indecisione: i primi sono gli artisti, i secondi le varie schegge impazzite che, tuttavia, al pari dei primi si aggirano disinvolti in TV, radio, social media etc.

Tra gli artisti, merita plauso e menzione Romina Falconi, originalissima cantautrice che da qualche anno si sta segnalando tra le proposte più alternative e nel tempo stesso di spessore della nostra canzone più giovane e meno istituzionale, la quale ha spesso percorso con equilibrio la linea di cui sopra, sia da sola, come in questo caso, sia accompagnandosi ad Immanuel Casto (in questo secondo caso, le veniva ovviamente più semplice, perché il casto divo nel cattivo gusto ci sguazza eccome).

Di qui, la recentissima e dissacrante Magari muori, dove Romina gioca con tutti i luoghi comuni del trapasso a miglior vita, in modo mai scontato ed anzi irriverente, senza mai essere volgare e disseminando qua e là numerose frecciate, scoccate contro atavici modi di pensare.

Così, dato che siamo in estate, eccoci servito l’invito a uscire solo nelle ore più calde e bere poco, magari restando esposti per ore al sole cocente, con sottile ironia verso i consigli televisivi in materia (coi TG in prima fila, che ogni estate replicano i medesimi servizi) oppure l’esortazione a mangiare e tuffarsi subito in acqua (alzi la mano chi non è stato ingannato dai propri genitori, che ci infilavano in bocca il panino con la nutella per farci poi stare buoni sotto l’ombrellone per ore) e via andando, comprese le partite allo stadio (rigorosamente nella tifoseria avversaria, ovviamente).

Al testo fresco e ironico (a tratti geniale, come quando il «chissà che il prete ti nomini a messa» molla un ceffone a tutte le persone che siccome “danno” la messa per i propri cari, poi s’incazzano se questi non vengono menzionati), si accompagna un bel ritmo e un ritornello molto gradevole, soprattutto estivo.

In tutto questo, merita menzione la Taffo, affermata azienda leader del… Ehm… Settore dei servizi post mortem, che patrocinia questo singoletto estivo traboccante di humor nero e già balzata alle cronache per pubblicità al limite del buono e cattivo gusto… In fondo, sempre quella è la linea di confine, no?



Magari muori

Edizione Straordinaria, è estate

Uscite solo nelle ore calde, bevete poco

Al mare sono ottimi i raggi UV

E l’olio di palma è salutare

Consigliato non vaccinarsi

Caro amico, mangiamo insieme

Fino a scoppiare, poi andiamo a nuotare

Andiamo allo stadio con aria di sfida

In mezzo agli Ultras ma dell’altra squadra

Brinda stasera e ridi di gusto

Che forse domani sei sotto un cipresso

Canta e balla che la vita passa

E chissà che il prete ti nomini a messa

Dille che l’ami anche se è impegnata

Cos’è mai una rissa di fronte alla vita?

Riporta al cielo il tuo corpo usurato

Per dare la prova che hai proprio apprezzato

Dai, goditi la vita che poi magari muori

E vivi al massimo da qui fino ai crisantemi

Non rimandare più che poi magari muori

Baciami e stammi addosso

Che…