Playlist: Un Natale italiano

In questo famigerato 2020 il famoso detto «Natale con i tuoi» più che una raccomandazione suona come una minaccia. Ecco che per sollevare gli spiriti e alleviare le festività a modo nostro, vi serviamo una calda playlist Natalizia a kilometri zero 100% italiana e 100% Orrore a 33 giri ovviamente.

Buon ascolto, buone feste, ma soprattutto un sincero augurio di un migliore anno nuovo.

Tracce:

01. Massimo Rossi – Buon Natale anche a te (Last Christmas)

02. Auroro Borealo feat. Ruggero de I Timidi – Natalone

03. Spaziobianco – Natale di merda

04. RDS Christmas Band & BAZ – Natale reggaeton

05. Cristina D’Avena – Buon Natale

06. Nino Fiorello – Tra due giorni è Natale

07. Al Bano Carrisi – Felice Natale (Now That Is Christmas) (Happy Xmas)

08. Lorenzo Tozzi – Babbo Natale rap

09. Luca Carboni e Jovanotti – O è Natale tutti i giorni… (live)

10. Lilly Meraviglia – Natale sgravato

11. Mark the Hammer – Natale dalla A alla Z

12. Valeriano Chiaravalle – Jingle Bells

13. Articolo 31 – E’ Natale ma io non ci sto dentro

14. Gianni Morandi – La Befana trullallà

15. Nico LaOnda – Calboni

16. Elio e le Storie Tese – Natale allo Zenzero

17. Tunonna – A Natale siamo tutti più parenti

18. Charlie Gnocchi e Roberto (Fish) Ghisoli – Sono un bambino

19. Raffaella Carrà – Buon Natale

20. Renato Carosone – Mo vene Natale