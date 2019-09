Playlist – Tutti a scuola

Ricomincia la scuola. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista). In ogni caso un giorno memorabile. C’è chi magari rivede vecchi amici o compagni rompicoglioni, c’è chi ritrova la maestra dallo sguardo materno o nel peggiore dei casi il prof stronzo. Per qualcuno sarà il primo giorno di scuola, per qualcun’altro l’ultimo anno prima di decidere cosa vole fare da grande. Un turbinio di emozioni differenti e contrapposte che abbiamo voluto raccogliere in una playlist con canzoni dedicate alla scuola, ai comagni di classe, ai bulli e ai primi amori tra una lezione di italiano e una di geometria.

Tracce:

01. Artù – Tutti a scuola

02. Anvil – School Love

03. Serena e i Bimbi Allegri – Scuola rap

04. Sikitikis – Uccidere compagni di scuola

05. Mostro – Bulli della nuova scuola

06. Chuck Berry – School Day (Ring Ring Goeas the Bell)

07. Hot Chip – Boy From School

08. Falco – Nie meher schule

09. Eugenio Finardi – Scuola

10. Elio e le Storie Tese – Il primo giorno di scuola

11. Collage – Sapor di scuola

12. Tears For Fears – And I Was a Boy From School

13. Cristina D’Avena – Mostri o non mostri tutti a scuola

14. Gwar – School’s Out (Alice Cooper cover)

15. Stray Kids – Scool Life

16. Marco Masini – Vai male a scuola

17. Kanye West – School Spirit

18. Donatella Rettore – Nel viale della scuola è sempre autunno

19. Deftones – Back To School

20. Calvin Harris – School (strumentale)

21. Nino D’Angelo – Arrivederci scuola

22. Berto Pisano – Pierino torna a scuola (strumentale)

23. Fear Factory – School (Nirvana cover)

24. Emanuele Aloia – (R)estate a scuola

25. Celestal – Old School Romance (remix edity)

26. Supertramp – School

27. Beach Baby – Big School

28. 8-Bit Misfits – Rock ‘n’ Roll High School (Ramones cover)

29. Fally Ipupa – École

30. Jerry Lee Lewis – High School Confidential

31. Baby Teeth – Big Schools

32. Mauro Passarella – Viva la scuola

33. Antonello Venditti – Compagno di scuola