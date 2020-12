Playlist: le peggiori canzoni italiane del 2020

In questo disgraziato 2020 anche la musica non se l’è passata granché bene: sempre il solito reggaeton, sempre gli immancabili featuring, sempre i soliti nomi, sempre le solite melodie, sempre le solite rime e sempre i soliti suoni. Una vera e propria ossessione fatta con lo stampino via Pro Tools, tanto che riascoltando i vari brani selezionati tra le peggiori canzoni italiane del 2020 sembra un unico blob da fiesta sulla playa, quest’anno, chi più chi meno, a tema Covid-19. Se le capriole artistiche sono la reinterpretazione di Fedez di Children dell’incolpevole Robert Miles o la roboante canzone di Angela «non ce n’e coviddi» Chianello ci rendiamo conto del vuoto pneumatico in cui ci troviamo.

Ecco a voi la playlist con le peggiori canzoni italiane del 2020 accuratamente selezionate da noi in modo che non dobbiate farlo voi. A questo punto speriamo davvero in un anno migliore.

Tracce:

01. Bello Figo – Coronaovirus

02. Angela Chianello, Noseal, Niklaus e Johnny F. – Non ce n’è

03. Jerry Calà – Un metro indietro

04. Valeria Marini – Boom

05. Fedez x Robert Miles – Bimbi per strada (Children)

06. Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani – Una vita da bomber

07. Elettra Lamborghini, LA$$A e Bizzey – Hola Kitty

08. Boomdabash e Alessandra Amoroso – Karaoke

09. Stefania Orlando – Babilonia

10. Takegi & Ketra – Ciclone

11. Piero Pelù – Gigante

12. Pamela Prati – Mariposita

13. Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini – La Isla

14. ANNA – FAST

15. Vasco Rossi – Cosa succede in città (DJ Luca Zanarini 2020 remix)

16. J-AX – Una voglia assurda

17. Baby K feat. Chiara Ferragni – Non mi basta più

18. Chili Giaguaro, Bianca Atzei, Michael Franti – Da Domani

19. Anna Tatangelo feat. Geolier – Guapo

20. Fred De Palma feat. Anitta – Paloma

21. MamboLosco e Boro Boro – Fallo

22. Irama – Mediterranea

23. Alessandro Cattelan e Street Clerks – Frota! (la cuarantena)