Playlist: Musica di plastica

Tante volte ci imbattiamo in musica di plastica, nel senso di finta e preconfezionata per piacere a tutti; ma quante volte, invece, la musica parla di plastica? Per colmare questa impellente esigenza ecco che abbiamo confezionato per voi una playlist a tema “plastica” in tutte le sue forme. L’ideale per inquinare i vostri ascolti quotidiani.

Tracce:

01. Klischée – Plastique

02. Simona Molinari – La donna di plastica

03. X-Ray Spex – Plastic Bag

04. リアムMAZE1981 – Plastic Love

05. Baciamolemani – Palme di plastica

06. The Cure – Plastic Passion

07. I miei migliori complimenti – Le piante di plastica

08. Gianluca Grignani – La fabbrica di plastica

09. New Order – Plastic

10. Radiohead – Fake Plastic Trees

11. Carmen Consoli – Amore di plastica (versione 2018)

12. Jefferson Airplane – Plastic Fantastic Lover

13. Artic Monkeys – Plastic Tramp

14. Atarassia Groep – Anime di plastica

15. The Buggles – The Plastic Age

16. Petrified Rose – Plastic Lullaby

17. Two Fingerz – Plastic Man

18. The Kinks – Plastic Man (mono mix)

19. Toni Esposito – L’eroe di plastica

20. Billy Idol – Plastic Jesus

21. Gorillaz (feat. Mick Jones & Paul Simonon) – Plastic Beach

22. Fantastic Negrito – Plastic Hamburger

23. Rezophonic – L’uomo di plastica

24. Marilyn Manson – Wrapped in Plastic

25. Portugal. The Man – Plastic Soldiers

26. Formula 3 – La ciliegia non è di plastica

27. Dani Faiv – Sorrisi di plastica

28. Stereophonics – Plastic California

29. Paul Gilbert – Plastic Dracula

30. Reinier Zonneveld – Plastic

31. Atlantico – Plastica

32. Videoclub – Amour plastique

33. LL Cool J – Pink Cookies in a Plastic Bag Getting Crushed By Buildings