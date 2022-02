Playlist: Musica animale – le canzoni dei gatti

Il 17 febbraio in Italia si celebra la festa del gatto. Se rispondere alla domanda «cane o gatto?» è difficile come scegliere tra pandoro o panettone, di certo è impossibile non farsi sciogliere il cuore come un Calippo sulla spiaggia davanti alle foto dei famigerati gattini: imperituro classicone che oggi si è impiantato virulentemente su qualsiasi social network (se non ci credete mettete una foto a caso di qualche cucciolo felino sul vostro profilo e vedrete come fioccheranno like e cuoricini).

Per celebrare a nostro modo questa giornata (magari sensibilizzando contro abbandoni o violenze nei confronti degli animali – ebbene sì, nel 2022 il genere umano sta ancora parlando di queste cose) siamo andati a scovare canzoni “feline” da ascotare non necessariamente con i nostri amici pelosi, o magari sì. Perché no?

Tracce:

01. Roberto Freak Antoni – Gatto sul pianoforte

02. Musica Per Bambini – Cose da non fare al gatto

03. Roberto Angelini – Gattomatto

04. Raffaella Carrà – Black Cat

05. The Cure – The Lovecats (TC & Benny Mix)

06. Alberto Selly – Gatta

07. Adriano Celentano – La gatta che scotta

08. Phoebe Buffay and the Hairballs – Smelly Cat Medley

09. Thegiornalisti – I gatti

10. Teste Sciroppate – La gatta pelosa

11. The Starliters – Two Cats

12. 99 Posse – La gatta mammona (Piazza Fontata Version)

13. Gianni Drudi – 44 gatti (remix – Cristina D’Avena cover)

14. Primus – Tommy The Cat

15. Ebbanesis – Volevo un gatto nero (Liviana Zanelli cover)

16. David Bowie – Cat People (Putting Out Fire)

17. Lloyd Spiegel – All The Cats Are Grey

18. Janet Jackson – Black Cat

19. Poison – Look at What the Cat Dragged In

20. Gem Boy – Ciao gattina

21. Takako Minekawa – Fantastic Cat

22. Ugly Kid Joe – Cats in the Cradle (Harry Chapin cover)

23. Nexus – Runaway Cat

24. Lucio Battisti – Maledetto gatto

25. Nouvell Vague – All Cats Are Grey (The Cure cover)

26. Tre Allegri Ragazzi Morti – La copagnia dei gatti neri

27. U2 – An Cat Dubh

28. Mauro Pelosi – Il signore dei gatti

29. Danko Jones – Wild Cat

30. Ted Nugent – Cat Scratch Fever

31. Leano Morelli – Miao miao

32. Uomo Gatto – Uomo Gatto Rap

33. Róisín Murphy – La gatta (Gino Paoli cover)