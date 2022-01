Playlist: le peggiori canzoni italiane del 2021

Dopo un disgraziato 2020 ci siamo sorbiti un 2021 forse anche peggiore, tra divisioni sociali, apartheid sanitario e grandi perdite nel mondo della musica (Franco Battiato, Milva, Raffaella Carrà…). Per risollevarci meglio buttarsi sulle uscite musicali dell’anno, capolavori partoriti a suon di featuring imbarazzanti, ritmi tutti uguali (finirà mai il reggaetton?), ritorni inaspettati e campionari di rime ossessive.

La nota peggiore in tutto questo è vedere, o meglio ascoltare, come da molti anni a questa parte siano sempre quella banda di artisti personaggi e infestare impunemente etere e internet, come degli scarafaggi che sopravvivono anche alle radiazioni atomiche. Forse un bel giorno ce ne libereremo.

Tracce:

01. Jovanotti – Il boom

02. Elettra Lamborghini – Pistolero

03. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti – Mille

04. Vasco Rossi – Siamo qui

05. Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti – La mia felicità

06. DJ Jad e Wlady feat. Il Cile e Katia Ricciarelli – Tonight mon amour

07. Boomdabash feat. Baby K – Mohicani

08. Sangiovanni – Malibu

09. Blanco e Sfera Ebbasta – Mi fai impazzire

10. Gianni Morandi – L’allegria

11. Rocco Hunt e Anna Mena – Un bacio all’improvviso

12. Random – Torno da te

13. J-Ax e Jake la Furia – Salsa

14. Salmo – Kumite

15. Nek – Un’estate normale

16. Fred De Palma feat. Anitta – Un altro ballo

17. Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri – Shimmy Shimmy

18. Aiello – Ora

19. Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

20. Bello figo – Ho la macchina

21. Il Pagante e Lorella Cuccarini – Un pacco per te