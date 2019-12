Playlist – Le peggiori canzoni italiane del 2019

Tutto non scorre. Anche il 2019 ci ha presentato puntuali come negli ultimi anni un polpettone di suoni pescati dai soliti plug in di Pro Tools, usati ad arte (si fa per dire) per fabbricare con lo stampino pessime canzoni tutte tristemente uguali, tutte disgraziatamente piatte e tutte senza la voglia di rischiare nemmeno l’unghia del mignolo del piede sinistro. Una colossale fotocopia e raccolta indifferenziata di una mezza idea di successo davvero estenuante, con i soliti noti che tornano puntualmente a proporci le loro pessime canzonette pensate, più che altro, come possibili jingle pubblicitari In altre parole: un dimenticabilissimo mare di nulla.

Tracce:

01. Piero Pelù – Picnic all’inferno

02. Cristiano Malgioglio feat. Barbara D’Urso – Dolceamaro

03. Vladimir Luxuria – Sono un uomo

04. Gigi D’Alessio feat. Guè Pequeno – Quanto amore si dà

05. Bello Figo – Sembro Francesco Totti

06. Elettra Lamborghini feat. Stefa Ebbasta – Corazón morado

07. Achille Lauro feat. Boss Doms & Frenetik&Orang3 – Rolls Royce

08. Benji & Fede – Dove e quando

09. J-Ax – Ostia lido

10. Jay Santos & Ivana Spagna – Cartagena

11. Boomdabash e Alessandra Amoroso – Mambo salentino

12. Fabio Rovazzi feat. Loredana Bertè & J-ax – Senza pensieri

13. Francesco Gabbani – È un’altra cosa

14. Charlie Charles & Dardust feat. Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra – Calipso

15. Shade – La hit dell’estate

16. Takagi & Ketra, OMI e Giusy Ferreri – Jambo

17. Fred De Palma feat. Ana Mena – Una volta ancora

18. Baby K – Playa

19. Irama – Arrogante

20. Marracash feat. Cosmo – Greta Thunberg- Lo stomaco