Playlist – Canzoni della Luna vol.1

Il 20 luglio 1969 l’uomo raggiungeva la Luna o almeno così ci hanno raccontato sino a oggi. Che sia stato tutto vero o una grandissima bufala in ogni caso si tratta di un’impresa memorabile. Ma in fondo non ce ne frega nulla. Tutto questo è una banale scusa per raccogliere una manciata di canzoni che menzionano questo misterioso satellite del pianeta Terra che da sempre accompagna le notti degli esseri terrestri e ne influenza ritmi e cicli vitali.

Tracce:

01. R.E.M. – Man on the Moon (orchestral version – strumentale)

02. Paps’n’Skar – Mirage/La luna

03. Caparezza – Vengo dalla luna

04. Raffaella Carrà – Soli sulla luna

05. Canadians – Love Story on the Moon

06. Cristina d’Avena e Gerry Scotti – Luna Party

07. Shivaree – Goodnight Moon

08. Melt-Banana – Tintarella di Luna (Mina cover)

09. Nouvelle Vague – The Killing Moon (Echo & the Bunnymen cover)

10. Ozzy Osbourne – Bark at the Moon

11. Loredana Berté – …E la luna bussò

12. Basic Connection – Hablame luna

13. Ritmo Tribale – Base Luna

14. Dr. Samuel & J. Hoffman – Moon Mist

15. Zucchero – Il mare impietoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle

16. The B-52’s – Moon 83

17. Dylan In The Movies – August Moon

18. Crummy Stuff – Walking on the Moon (The Police cover)

19. Creedence Clearwater Revival – Bad Moon Rising

20. Tre Allegri Ragazzi Morti – Ad un passo dalla luna

21. Duran Duran – New Moon on Monday

22. Spagna – Dedicated to the Moon

23. Thin Lizzy – Dancing in the Moonlight (It’s Cought Me In It’s Spotlight)

24. Skiantos – Guarda che luna (Fred Buscaglione cover)

25. Alan Sorrenti – Donna Luna

26. Selton – Luna in Riviera

27. Pretenders – Light of the Moon

28. Tinturia – Luna

29. Trick Or Treat feat. Michael Kiske – Hello Moon

30. Nick Drake – Pink Moon

31. Groove Armada – Fly Me To The Moon (Kaye Ballard cover – strumentale)

32. Rolling Stones – Moon Is Up

33. Television – Marquee Moon