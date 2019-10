Playlist – Le canzoni del caffè

«Più lo mandi giù e più ti tira su» diceva una vecchia pubblicità e così, in occasione della giornata internazionale del caffè, vogliamo rendere omaggio a questa gustosa bevanda scura (quasi sempre) bollente con una raccolta di canzoni dedicate al caffè, per un momento di sano relax.

Tracce:

01. Frank Sinatra – The Coffee Song

02. Riccardo Del Turco – Cosa hai messo nel caffè?

03. The Minis – Sale nel caffè

04. Alex Britti – 7000 caffè

05. Los Massadores – Caffè cicca cacca

06. Blur – Coffee and TV (radio edit)

07. Fabio Concato – Il caffettino caldo

08. Figli Di Madre Ignota – Caffè turco

09. Tricarico – Il caffè

10. Frazey Ford – One More Cup of Coffee (Bob Dylan cover)

11. Ernesto Ausilio – Zucchero e caffè

12. Edo Lee – Black Coffee

13. Cristina D’Avena – Il caffè delle Peppina

14. Gennaro Cosmo Parlato – Caffè nero bollente (Fiorella Mannoia cover)

15. Pino Daniele – Na tazzulella e café

16. Gatto Ciliegia Contro il Grande Freddo – Non c’è più caffè (strumentale)

17. Federico Salvatore – Pausa caffè

18. Mimmo Band – Amaro caffè

19. Pargo 024 – Caffè macchiato

20. Prince – Starfish and Coffee

21. Caught a Ghost – No Sugar in My Coffee

22. Tancredi – Caffè

23. Lefty Frizzell – Cigarettes and Coffee Blues

24. I Kings e Dino – Caffè amaro

25. Peggy Lee – Black Coffee

26. Ex-Otago – Coffee Flavour

27. Black Flag – Black Coffee (live)

28. Greta – Gocciole e caffè

29. Lelio Luttazzi – Zucchero e caffè (strumentale)

30. Filo Vals – Prima del caffè

31. Humble Pie – Black Coffee

32. The Andrews Sisters – Proper Cup of Coffee

33. Otis Redding – Cigarettes & Coffee