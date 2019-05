Playlist – Italia mon amour

L’italia nel bene o nel male è uno di quelle nazioni che amano tutti. Che siano gli stereotipi pizza, pasta, mandolino, mafia, Vespa, bella ragazza, ciao, amore mio, il patrimonio storico-culturale o le bellezze naturali poco importa. L’Italia viene da sempre decantata nelle arti così come nella musica non solo per questo ma anche per i suoi problemi congeniti e le forti contraddizioni, e allora con questa playlist tuffiamoci per un attimo nella celebrazione della nostra nazione perché in fondo, come canatava Roberto Freak Antoni cosa si pretende da un paese che ha la forma di una scarpa?

Tracce:

01. Rats – Mettete giù le mani dall’Italia

02. Robbie Aniceto DJ – Fratelli d’Italia remix (radio edit)

03. Salento All Stars feat. Mario Riso e Olly Riva – Italy

04. Spekti – Forza Italia

05. Franco Micalizzi & Big Bubbling Band – Italia a mano armata (strumentale)

06. Francesco Salvi – L’Italia cha cha niente

07. Tre Allegri Ragazzi Morti – Bella Italia

08. Simone Cristicchi – L’Italia di Piero

09. 99 Posse – Italia Spa

10. Pinguini Tattici Nucleari – Italia Italia

11. Fabri Fibra feat. Gianna Nannini – In Italia

12. Caracci – Fratelli d’Italia 2000

13. Mino Reitano – Italia

14. Francesco Napoli – Ciao – Italia

15. Ilenia Volpe – Porcelli d’Italia

16. Edda – Italia gay

17. Gemelli DIversi – Made in Italy

18. Bugo – Coda d’Italia

19. Paolo Belli – W l’Italia

20. Renzo Arbore – Souvenir d’Italie

21. Ricchi e Poveri – Ciao Italy, ciao amore

22. Don Diego & Ice One feat. Danno – W l’Italia

23. Jovanotti – In Italia!

24. Simona Molinari – Povera piccola Italia

25. Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Cononici – Italia amore mio

26. Brigan Tony – L’Italia di oggi

27. Sabrina Musiani – Italia che meraviglia

28. Edoardo Bennato – OK Italia

29. Sex On The Bitches – Made in Italy (Stex remix)

30. Petralana – Italia mon amour

31. Eugenio Finardi – Dolce Italia

32. Antonella Ruggiero – Italia, una parola aperta

33. Laibach – Italia