Playlist: Canzoni per la mamma vol. 3

Dopo il primo e secondo volume chiudiamo questa troilogia di playlist dedicate alla mamma con un’ultima raccolta che è come sempre il puntale mischione di generi, atmosfere e sapori da Renzo Arbore ai Nekromantix, passando per Lou Reed fino ai baby neomelodici come la tenera Noemy. Buon ascolto e auguri a tutte le mamme.

Tracce:

01. Swing Republic feat. Karina Kappel – Scrub Me Mama With a Boogie Beat

02. Gianna Nannini – Mamma (Beniamino Gigli cover)

03. Rolling Stones – Crazy Mama

04. Raffaella Carrà – Mamma dammi 100 lire

05. AFI – The Mother in Me

06. Mind the Gap – Mama I’m Coming Home (Ozzy Osbourne cover)

07. ABBA – My Mama Said

08. Renato Carosone – Io, mammeta e tu

09. Miguel Bosé – Mamma mamma

10. Clap Your Hands Say Yeah – Mama, Won’t You Keep Them Castle in the Air and Burning?

11. Skiantos – Mammaz

12. Cafè Cream – La mamma più bella del mondo

13. Lady Gaga – Come to Mama

14. Gipsy Kings – Madre mia

15. Johnny Hallyday feat. Stray Cats – That’s Allright Mama

16. Di Quinto Rocco – La mamma

17. Nekromantix – Mama Don’t Allow

18. Angelo Cavallaro – Tiene ‘a mammà

19. Renzo Arbore – Mamma mi piace il ritmo

20. Amari – Telefonata con mia mamma

21. Swans – Mother’s Milk

22. Eels – Your Mama Warned You

23. Coscarelli e i suoi Fratelli – Mia madre in mi maggiore

24. Lou Reed – Mama’s Got a Lover

25. Turbonegro – Letter From Your Momma

26. Noemy – So’ ‘na figlia ‘e mammina

27. La Famiglia Rossi – Lo dice la mamma

28. Mango – Mia madre

29. Pink Floyd – Matilda Mother

30. Trio Lescano – Oh ma-ma

31. Giapo Farassino, Guanin d’ Porta Pila e Riz Samaritano – Mia mamma veul che fila

32. The Panics – I Wanna Kill My Mom

33. Daniele Pace – Mamma Margherita