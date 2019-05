Playlist – Canzoni per la mamma vol.1

La mamma è sempre la mamma, non solo in Italia ma in tutto il mondo e anche nella musica, da sempre pozzo quasi infinito di brani a lei dedicati: da 2Pac a Natalino Otto, passando per i Rammstein e Gegia, e finendo con gli immancabili Ricchi e Poveri. Una playlist che omaggia a nostro modo tutte le mamme del mondo in un classico saliscendi di suoni ed emozioni.

Tracce:

01. Gazebo – Telephone Mama

02. Danzig – Mother

03. Rats – Mamma, non è l’ora di dormire

04. Gegia – Mamma Dance

05. Righeira – Hey Mama (maxi version)

06. Alberto – Ti nomino vice mamma

07. Fountains of Wayne – Stacy’s Mom

08. Scissor Sisters – Take Your Mama

09. Krisma – Cathode mamma

10. Little Richard – True, Fine Mama

11. Mia Martini – Madre (Mother – John Lennon cover)

12. 2Pac – Dear Mama

13. Mal And The Primitives – Mamma

14. Ricchi e Poveri – Mamma Maria (dance remix)

15. Rammstein – Mutter

16. Angelo Cavallaro – A mamma è meglio d’a figlia

17. Poison – Your Mama Don’t Dance

18. Parliament – Red Hot Mama

19. Hepcat – Mama Used To Say

20. Foxboro Hottubs – Mother Mary

21. Natalino Otto – Mamma voglio anch’io la fidanzata

22. Florence + The Machine – Mother

23. Billy Idol – Mother Dawn (Blue Pearl cover)

24. Sabrina Musiani – Mamma mia

25. Caparezza – Mammamiamamma

26. Metallica – Mama Said

27. Gaz Nevada – Mamma dammi la benza

28. Keith Caputo – Mother

29. Sergio Endrigo – Mi ha fatto la mia mamma

30. Coez – E yo mamma

31. Genio & Pierrots – Mama

32. Tricarico – Mamma no

33. Genesis – Mama