Playlist: canzoni per il papà

Non sapete che cosa regalare per la festa del papà? Invece di buttare soldi in dopobarba, cravatte o un paio di pantofole, perché non dirlo con una canzone o meglio ancora con una playlist? Ecco confezionato il nostro personalissimo regalo con una croccante carrellata di canzoni per il papà, per la gioia di grandi e piccini; perché in fondo al papà, che sia vicino o lontano, vogliamo sempre un bene speciale.

Tracce:

01. Ruggero De I Timidi – Padre e figlio

02. Bo.Dà. – Papa Don’t Preach (Madonna cover)

03. Nino D’Angelo – Papà, papà

04. Weezer – Foolish Father

05. Ice One feat. Don Diegoh – Ciao pa’

06. James Brown – Papa’s Got a New Brown Bag (Part 1)

07. Fleetwood Mac – Oh Daddy

08. Zucchero – Papà perché

09. Gianni Morandi – Sei forte papà

10. Cerrone – Papa Oyé

11. Johnny Cash & Fiona Apple – Father and Son (Cat Stevens cover)

12. Pear Jam – My Father’s Son

13. Rino Gaetano – OK papà

14. Prince – Daddy Pop

15. Eric Clapton – My Father’s Eyes

16. Gino Bramieri – Sentiss ciamà papà

17. George Michael – Father Figure

18. Moderatto – Mi papá

19. Eminem feat. Hailie Jade – My Dad’s Gone Crazy

20. Pippo Franco – Mi scappa la pipì, papà

21. Sum 41 – Dear Father

22. Billie Joe Armstrong & Norah Jones – Silver Haired Daddy of Mine

23. Queen – Father To Son

24. Frank Zappa – Father O’Blivion

25. Raffaella Carrà – Papà

26. The Temptations – Papa Was a Rollin’ Stone (single version)

27. La Fouine – Papa

28. Gianna Nannini – Babbino caro

29. Tenacious D – Daddy Ding Dong

30. Donatella Rettore – Padre non piangere

31. Korn – Hey Daddy

32. Afterhours – L’odore della giacca di mio padre

33. Daniele Silvestri – Di padre in figlio