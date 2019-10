Playlist – Brivido vol.2: canzoni, mostri e terrore

È ancora tempo di Halloween e torniamo con il secondo capitolo della nostra playlist dedicata alle canzoni “mostruose” ispirate ai personaggi che infestano i vostri incubli peggiori tra streghe, uomini lupo e non morti.

La nostra orrorifica selezione parte dalla paurosa italo disco dei Radiorama (perché anche i mostri ballano), passando per il rock sotterraneo dei Luti Chroma, le bizzarrie dei Quintorigo, lo psychobilly cimiteriale dei Nekromantix, sino alla demenza delle Teste Sciroppate. Buon mefistofelico ascolto!

Tracce:

01. Radiorama – Yeti

02. Luti Chroma – Siamo tutti Dracula

03. Quintorigo – Frankenstein

04. The Casket Bastards – Zombie Twist

05. Wipers – Psychic Vampire

06. Teste Sciroppate – Il mago e la strega

07. Pay – Zombies

08. Garbo – Il vampiro

09. Carpenter Brut – Disco Zombi Italia

10. Shandon – Vampire Girl

11. The Cranberries – Zombie (acoustic version)

12. La Lionetta – Lupo mannaro

13. Ghost – Mummy Dust

14. Lo straniero – Vampiro

15. Bloc Party – Hunting for Witches

16. Stikitikis – Donna vampiro

17. Figli di Madre Ignota – Caccia alle streghe

18. In Flames – Zombie Inc.

19. Pet Shop Boys – Vampires

20. Monster Magnet – 19 Witches

21. Slint – Nosferatu Man

22. Finley – Zombie

23. Misfits – Witch Hunt

24. AC/DC – Boogie Man

25. Mt. Eddy – Zombie

26. Tomasa del Real – La vampira

27. Nexus – Vampire Empire

28. Electric Six – Witches Burning

29. The Cult – The Witch (edit)

30. Derozer – Zombie

31. Marilyn Manson – If I Was Your Vampire

32. Nekromantix – Fantazma

33. Angelo Branduardi – La strega