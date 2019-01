Playlist: Canzoni con titoli da VIP vol. 1

I cosiddetti VIP hanno sempre affascinato le cronache mondane e in diversi casi la loro fama e le loro gesta hanno svalicato anche nel mondo della musica con canzoni che parlano (direttamente o indirettamente) delle loro gesta, ma soprattutto con il loro nome nel titolo.

Guardando bene ci siamo accorti che sono dozzine i brani di questo sotto-sotto-sotto genere, pertanto abbiamo voluto scandagliare il mondo discografico per raccogliere in una playlist le canzoni con titoli dedicati a famosi personaggi di ogni epoca: dalla politica (Giulio Andreotti, Donad Trump), al cinema (Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe, Clint Estwood, Kevin Spacey…), alla musica (Bob Dylan, Jovanotti, Brian Wilson) fino a superstar del mondo a luci rosse (Rocco Siffredi, Cicciolina, Moana Pozzi, e John Holmes) e personaggi storici (Napoleone, Cleopatra e Grigori Rasputin), per un primo assaggio di guesta gustosa avventura.

Tracklist:

01. Elio e le le Storie Tese – John Holmes (una vita per il cinema) (versione 1997)

02. LCD Soundystem – Daft Punk is Playing at my House

03. S.C.O.R.T.A. – Pertini Dance (Italo Moustache Edit)

04. Francesco Baccini – Giulio Andreotti

05. 883 – Non 6 Bob Dylan

06. Davide Omino – Marlon Brando

07. Gigione – Padre Pio

08. Eagles – James Dean

09. Antonello Venditti – Rocky, Rambo e Sting

10. Pharrell Williams – Marylin Monroe

11. Samuele Bersani – Chiamami Napoleone

12. The Postal Service – Clarke Gable

13. Expander – Rocco Siffredi

14. Weezer – Buddy Holly

15. Spin Doctors – Cleopatra’s Cat

16. Riz Samaritano – Ma chi era Alain Delon?

17. Boney M – Rasputin

18. Gorillaz – Clint Eastwood

19. Jovanotti – Go Jovanotti Go

20. Bananarama – Robert De Niro’s Waiting

21. Caparezza – Kevin Spacey

22. Pop Will Eat Itself – Touched By The Hand Of Cicciolina

23. The Mama Bluegrass Band – Bud Spencer & Terence Hill

24. Smash Mouth – Justin Bieber

25. Silvia Arri – Come Moana Pozzi

26. De Kloomp – Johnny Depp

27. Public Image Ltd – Bettie Page

28. Faust’O – Vincent Price

29. Offset & Metro Boomin – Ric Flair drip

30. Tears For Fears – Brian Wilson Said

31. Mac Miller – Donald Trump

32. Cheveu – Charlie Sheen

33. Bauhaus – Bela Lugosi’s Dead