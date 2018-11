Pochi posti al mondo hanno un fascino unico come New York. La Grande Mela, la città che non dorme mai è indubbiamente la cattedrale del mondo occidentale degli ultimi 50 anni. Questo luogo dove tutto accade, dalla finanza mondiale a tragici attentati, è anche teatro di disugaglianze sociali e scontri culturali, humus perfetto per far esplodere movimenti artistici e nuove forme espressive fresche e innovative.

Anche il mondo della musica ha voluto, ovviamente, dire la sua dedicando all’iconica città statunitense una miriade di canzoni che abbiamo voluto raccogliere in una prima playlist con brani che parlano di New York tra soliti sospetti (Lou Reed, Strokes, Joey Ramone e Madonna) e nomi sorprendenti (Nino D’Angelo, Benji & Fede, Decibel e l’attrice Carey Mulligan).