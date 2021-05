Playlist: Arti e mestieri (le canzoni dei lavoratori) vol.3

Dopo il volume 1 e il volume 2 concludiamo il nostro excursus nel mondo degli artie mestieri traslati in musica tra casalinghe, ballerini giardnieri, poliziotti e camionisti. incontriamo pescivendoli, architetti, scienziati, veline, maghi, ballerini, farmacisti e panettieri tutti raccontati in una canzone.

Tracce:

01. I Ratti Della Sabina – Il giocoliere

02. Ruggero De I Timidi – La ballata dello scrittore triste

03. Cartoons – Witch Doctor (David Seville cover)

04. Lucio Dalla – Balla balla ballerino

05. Lucia Caruso – La casalinga

06. Living Colour – Postman

07. Falco – Der Kommisar

08. Niccolò Fabi – Il giardiniere

09. Cristiano Malgioglio – Clown

10. The Church – Busdriver

11. Faith No More – Matador

12. Paolo Vallesi feat. Rino Gattuso – Il cantante e il calciatore

13. MDM – Luciano il pasticcere

14. Flaminio Maphia – Il poliziotto

15. Rosario Miraggio – Velina

16. Coldplay – The Scientist

17. Sex On The Bitches – Voglio una pornostar

18. Fred Bongusto – Arrotino (Luciano Tajoli cover)

19. Musica per Bambini – Bigliettaio

20. George Clinton – Bodyguard

21. Omar Lambertini – Idraulico del paese

22. Donatella Rettore – Il mimo

23. Emiliana Torrini – Fisherman’s Woman

24. Squallor – O camionista

25. Clap Your Hands Say Yeah – The Pilot

26. Van Halen – Hot for Teacher

27. Mario Sarti – ‘A pizzaiola

28. Francesco De Gregori – Il cuoco di Salò

29. Fabrizio De André – Un ottico

30. Enrico Ruggeri – Il portiere di notte

31. Turbonegro – Sailor Man

32. Ice-T – I’m Your Pusher/Pusherman

33. Elio e le Storie Tese – L’astronauta pasticcione