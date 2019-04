Playlist – Arti e mestieri (le canzoni dei lavoratori) vol.1

Come celebrare arti e mestieri della nostra società se non con una playlist? Dal bidello all’astronauta, dal panettiere al palombaro, dalla casalinga all’influencer, tutti (o quasi) sono stati celebrati, citati, raccontati in una canzone.

Tracce:

01. Mina feat. Beppe Grillo – Dottore

02. Sir Oliver Skardy – Bideo

03. Pippo Franco – Il becchino

04. The Longshot – Taxi Driver

05. Village People – Fireman

06. Alberto Selly – Io non faccio lo spazzino

07. Ivan Cattaneo – La segretaria ha colpito ancora

08. Brusco feat. Viola – La pasticcera

09. Jackyl – The Lumberjack

10. David Hasselhoff – Torero-Te quiero

11. Marta Sui Tubi – La ladra

12. “Weird Al” Yankovic – Like a Surgeon

13. Gianni Drudi – Il marmista

14. Figli Di Madre Ignota – Ciabattino dei tre desideri

15. dEUS – The Architect

16. Sabrina Musiani – La casalinga

17. Federico Stragà – L’astronauta

18. Van Halen – The Ice Cream Man (John Brim cover)

19. Sarah Altobello – Influencer

20. Fabrizio De André – Il pescatore

21. Pay – Il marinaio (di St. Pietroburgo)

22. Tony Tammaro – Il mozzarellista

23. Sugar Ray – Mr. Bartender (It’s So Easy)

24. Yo Yo Mundi – Il palombaro

25. ZZ Top – Manic Mechanic

26. DJ Francesco – Il panettiere

27. The 69 Eyes – Babysitter

28. Presidents of The USA – Some Postman

29. Bryan Adams – Teacher, Teacher

30. Claude Barzotti – Pizzaiolo

31. Oliver Onions – Sheriff

32. Malatja – Sexy contadina

33. Franco Califano – Pasquale l’infermiere