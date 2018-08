Orrore a 33 Giri è online dal lontano 2006, praticamente un’era geologica nel mondo del web, quindi possiamo dire di avere la pellaccia dura e di averne viste tante mantenendo sempre con orgoglio la nostra linea editoriale sarcastica, puntuale e appassionata.

Pur non avendo mai avuto l’ambizione di farci piacere per forza di cose a tutti, abbiamo sempre cercato di arrivare a più persone possibile avendo sempre ben chiaro che il punto focale è solo quello di produrre contenuti originali e, lasciatecelo dire con un pizzico di orgoglio, unici.

Proprio per questi motivi i social network e Facebook in particolare per noi sono sempre stati una sorta di male necessario, da un lato un mezzo di diffusione imprescindibile, ma dall’altro qualcosa che forzava la comunicazione in strutture che non hanno mai rispecchiato appieno l’idea di un sito come il nostro che è ben oltre una semplice fanpage.

Per questo, per la noiosa deriva fatta di sterili dibattiti spesso zeppi di insulti tra gli utenti e per una politica di gestione della community a nostro modo di vedere non particolarmente chiara e cristallina, abbiamo deciso che la nostra presenza su Facebook non si allinea più con il modo in cui intendiamo interagire con i nostri lettori e diffondere i nostri contenuti. Per ora quindi chi lo vorrà, oltre al sito, potrà seguirci solo su Instagram, YouTube e Spotify.

La Redazione