Le 5 peggiori esibizioni dei veterani del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo ha i suoi affezionati frequentatori che, come tutti i malanni stagionali che si rispettino, si presentano in primavera anche quando non invitati: non si sa perché o per come, ma loro ci sono sempre.

Trattasi di quelli che Pippo Baudo definiva con immotivato orgoglio i “senatori del Festival” e che piuttosto somigliano alle poltroncine dell’Ariston e finanche del Casinò, dato che alcuni hanno iniziato a spargere le proprie presenze agli albori del Festival, facendone parte a pieno titolo in qualità di scenografia nel migliore dei casi e arredamento nel peggiore.

Assidue presenze che taluni, grandi e piccoli, singoli o accoppiati (e magari in trio oppure in gregge) poco importa, hanno disseminato negli anni, inevitabilmente con risultati alterni e fortune diverse e a noi avverse. Per piacere o disperazione, diletto o imposizione, talvolta con una spazzolata per la polvere del tempo e talaltra sull’onda del successo, ecco a voi, quindi, questo piccolo campionario degli “stanziali purché sia”, all’insegna dell’importante è esserci (e, se capita, anche vincere), oppure, molto meno prosaicamente, dell’importante è metter qualcosa di caldo in tavola stasera.