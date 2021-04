Per tutti gli anni ’80 i cartoni animati hanno avuto in Italia il momento di massima espansione, arrivando nelle case di tutti gli italiani con una diffusione a tappeto. Il mercato era dunque fertile per accogliere i dischi delle sigle di questi cartoni, capolavori indimenticabili di cui abbiamo già ampiamente trattato che vendettero milioni di copie ed entrarono nel cuore di tutta la generazione X e di una prima porzione di millennials. Quando un fenomeno musicale raggiunge così tanto successo, inevitabili arrivano i cloni e i tarocchi.

Succede così che per cavalcare il trend di mercato alcune etichette italiane come la Signal, la LS e persino la Fonola (che già ci aveva regalato Pippo Baudo presenta le ricette in musica), decidono di re-incidere le sigle più famose e pubblicarle. Quasi sempre queste cover non reggono nemmeno lontanamente le versioni originali ma la vera magia avviene sulle copertine: per questioni di diritti o forse di budget le illustrazioni di questi dischi sono piccoli capolavori di grafica diversamente bella, talmente incredibili da sembrare uno scherzo di cattivo gusto, talmente brutte da essere genuinamente belle. Ecco a voi dunque le 10 peggiori copertine di sigle tarocche dei cartoni animati.