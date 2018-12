Le peggiori canzoni italiane del 2018

Sebbene in linea generale il 2018 sia stato un anno di cambiamenti in Italia (in meglio o in peggio sta a voi deciderlo) stilare una lista delle migliori canzoni dell’anno non è cosa facile, tanto meno quella delle peggiori visto la generale omologazione di suoni e arrangiamenti che si trasforma in un lungo sbadiglio, con i soliti protagonisti dei social media sempre sugli scudi e vecchi glorie tragicamente bollite che continuano a sgomitare in classifica. Speriamo solo che il 2019 ci riservi qualcosa di più stimolante.

Tracklist:

01. Bello Figo – Sto skopando

02. Jerry Calà – Un’altra estate che va

03. Francesco Gabbani – Selfie del selfie

04. Auroro Borealo – Vola mio minipony (Cristina D’Avena cover)

05. Elio e le Strie Tese – Arrivedorci (feat. Neri per Caso)

06. Gli Autogol – L’inno dei non mondiali (Formentera 2018) (feat. DJ Matrix)

07. Decibel – La banca

08. Milly D’Abbracio – Parole Parole (Mina cover)

09. Vasco Rossi – La verità

10. OEL – Pezzo Reggaeton

11. Enrico Papi – Un’estate mentale

12. Elettra Lamborghini – Pam Pam

13. Cristina D’Avena – Ti voglio bene Denver (feat. Lo stato Sociale)

14. Cristiano Malgioglio – Danzando danzando (feat. Fernando Proce)

15. Young Signorino – Haribo

16. Takagi e Ketra – Amore e capoeira (feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston)

17. Baby K – Da zero a cento

18. J-Ax & Fedez – Italiana

19. Immanuel Casto – Piromane

20. Matia Bazar – Questo è il tempo