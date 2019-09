Orrore a 33 Giri nominato tra i 10 migliori siti musicali italiani

Anche quest’anno siamo stati nominati, anzi anche quest’anno ci avete nominato. Sì, ancora una volta ci avete nominato tra i 10 migliori siti musicali italiani ai Macchinanera Internet Awards. Davvero troppo buoni. Tra l’altro anche questa volta senza che ve l’avessimo chiesto.

Come ripetiamo ormai ogni anno a noi non interessano onoreficenze e classifiche, ma ci fa sempre sorridere il fatto che la musica “diversamente bella”, che dal 2006 diffondiamo con indefesso orgoglio, abbia un posto speciale nel cuore degli appassionati. Poiché vi siete presi la briga di scrivere il nostro nome sulla scheda delle proposte tanto da averi fatto arrivare anche quest’anno (per ben 5 anni consecutivi) in finale non possiamo esimerci dal ringraziarvi. Ma a livello personale non posso che ringraziare i mei compagni di avventura (in rigoroso ordine alfabetico: Claudia, Domenico, Federico, Francesco, Luca, Riccardo, Tommaso, Veronica e tutti i vari collaboratori occasionali) che dedicano (o sprecano, dipende dai punti di vista) il loro prezioso tempo ad ascoltare tanta musica spesso molto brutta, altre volte molto strana e in qualche caso anche incredibilmente bella.

Siamo certi che non vinceremo ma se volete comunque votarci per il premio finale potete farlo cliccando qui sotto.

E’ possibile votare fino a martedì 5 novembre 2019, dopodiché i risultati saranno rivelati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Perugia nell’ambito del programma della Festa della Rete la sera del 9 novembre 2019 presso il Teatro Morlacchi, in Piazza Morlacchi a Perugia (per chi volesse andare l’accesso è gratuito per tutti, noi in ogni caso non ci saremo). ATTENZIONE: Perché la tua scheda sia ritenuta valida è necessario votare per ALMENO 9 CATEGORIE a scelta.

A presto e un abbraccio a tutti.

Vikk