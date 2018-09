1 Markus – Ich will Spaß (1982)

A volte succede che si provi l’irrefrenabile desiderio di prendere a schiaffi un cantante solo sentendone per pochi secondi la voce immateriale ed è proprio il caso di Markus in Ich will Spaß (“Voglio divertirmi”). Prima che lui dia prova delle sue abilità canore, s’impone il synth martellante e ossessivo quasi in stile Enola Gay. Si possono apprezzare meglio le doti del nostro guardando il video della performance durante una trasmissione con il solito conduttore tedesco impettito di mezza età piuttosto ignaro di quello che sta accadendo. Dopo l’intro di synth, Markus corre impacciato sul palco e, assumendo un’espressione da beota, inizia a cantare istericamente la sua Verità. Quale sarà la sua fonte di divertimento? Guidare la sua Maserati a 210 km/h e, siccome riesce a non farsi vedere dalla «Polizei» (che prode!), continua ad accelerare («Ich geb’ Gas – Ich will Spaß!»), fregandosene del prezzo della benzina. Sfortunatamente esiste anche un film intitolato Gib Gas – Ich will Spaß (“Accelera – Voglio divertirmi”) del 1983, in cui Markus recita e duetta con Nena (la cantante di 99 Luftballons).

Fuori classifica: Kiz – Die Sennerin vom Königssee

Premio della critica per i Kiz che direttamente dal Baden-Württemberg (una regione sul lato sud-ovest della Germania) presentano la delirante e ipnotica Die Sennerin vom Königssee (la lattaia del Königssee), nel cui video vediamo questa cotonata ragazzona bionda con un costume tradizionale ballare come un’indemoniata in una cornice a dir poco tirolese. Siamo pericolosamente vicini alla genialità dei Die Woody’s.