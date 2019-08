NanowaR of Steel feat. Charly Glamour & Gigatron – Norwegian Reggaeton (2019 – singolo digitale)

È arrivata l’estate e con essa i soliti fenomeni irritanti quali il caldo, le zanzare e i tormentoni balneari. Dopo qualche anno in cui sembravano cose del passato, sono tornati più in forze che mai, specie per quanto riguarda le melodie latino-americane, in particolare l’ormai quasi onnipresente reggaeton.

I NanowaR of Steel, sempre pronti a dissacrare l’epicità dell’heavy metal con i loro pezzi parodistici, tanto demenziali quanto suonati con tutti i crismi, stavolta decidono di prendere due piccioni (o forse è meglio dire due barbagianni?) con una fava: con una sola canzone sfottono sia la cupa seriosità del black metal e dei suoi accoliti, sia i ritmi latino-americani votati al disimpegno più assoluto. Per fare ciò si accompagnano ai Gigatron, il loro equivalente spagnolo in quanto a metal demenziale.

Nasce così Norwegian Reggaeton, il nostro tormentone dell’estate 2019 in chiave satanista. I nostri si divertono a mescolare gli stereotipi dei due generi, cantando di attività care ai metallari nordici dei primi anni ’90 quali bruciare chiese e profanare tombe, ma sempre con un cocktail in mano, e poi la sera tutti a bordo del drakkar per andare a fare un bel falò sulla spiaggia. Il video non potrebbe essere più chiaro a tal proposito: i Nanowar dapprima compaiono tutti vestiti di nero e pittati con il classico corpse paint d’ordinanza, circondati da ragazze sculettanti in qualche resort simil-caraibico, poi la situazione s’inverte e i nostri appaiono con indosso sgargianti completini da galletti sudamericani assieme a “goth girls” poco cooperative, mentre compiono un rituale per rimpiazzare Varg Vikernes con Daddy Yankee.

Norwegian Reggaeton è il classico delirio dei NanowaR of Steel, zeppo di battute e allusioni sia nelle liriche sia nelle melodie, tra riferimenti in apparenza casuali che spaziano da Zombie dei Cranberries a Norwegian Wood dei Beatles, rimandi a tormentoni ispanici del recente passato, autentici titoli di dischi black metal norvegese e campionamenti di Gerry Scotti.

Il fatto che si tratti di un pezzo parodistico e disimpegnato, però, non significa che non sia stato ben studiato per diventare un tormentone a tutti gli effetti: le melodie entrano in testa al primo ascolto, le parti in spagnolo non sfigurerebbero in una produzione latina “seria”, il video è molto meno amatoriale rispetto ai precedenti lavori e il misto di inglese e spagnolo, senza italiano (ma con un pizzico di norvegese), è fatto apposta per avere risonanza internazionale. E i risultati non si sono fatti attendere: in solo poco più di due settimane la canzone ha superato i due milioni di visualizzazioni su YouTube, un risultato ragguardevole se si considera che i gruppi metal comici sono la nicchia della nicchia, e che la loro canzone più famosa, Giorgio Mastrota (The Keeper of Inox Steel), ha raggiunto la stessa cifra solo dopo anni. E se anche la compagnia aerea Norwegian Airlines ha citato la canzone in una delle loro promozioni più recenti significa che il brano ha fatto sicuramente centro.

Staremo a vedere quale sarà il prossimo bersaglio dei NanowaR of Steel ora che sono riusciti a superare i confini italiani ed europei.



Norwegian Reggaetton

Yeah, you drilled my heart and my blood is spilling, babe

Like oil from a platform in the North Sea

You fished me like a whaler in violation of international treaties, babe

Now I’m in an Oslo state of mind, honey

And you burned my soul like the Fantoft church in June 1992, babe

All I want to tell you is: “Hvis lyset tar oss”.

Hypothermia, cuba libre, midnight sun

Sommer fiesta at Ragnarok beach

You are dancing, like a polar killer whale

When your bloodthirsty eyes crossed with mine.

Corazón vikingo de Santo Domingo

La iglesia quemada, la piña colada

Vamos a bailar con “Det som engang var”

Guerrero cubano, bailarín pagano

Tomando mojito en el sacrificio

Vamos a bailar con Hellhammer y Varg.

Profanar la tumba, al ritmo de la rumba

Con Fenriz y Darkthrone – Norwegian Reggaeton.

Profanar la tumba, al ritmo de la rumba

Con Fenriz y Darkthrone – Norwegian Reggaeton

Esta vida loca, a mirar la foca

Asando un salmón – Norwegian Reggaeton.

My Drakkar is ready won’t you get on board

While I proudly sail in the depths your fjord

When the storm is raging, and your booty is shaking

Hold my pole tight and you ain’t get no aching

Your breakfast is ready, isn’t it good?

It comes with my morning Norwegian wood

I’m swimming against the stream I don’t care

I’m soon getting there where the salmons dare!

Nórdico latino, qué luciferino!

Mata al enemigo, pero despacito

Vamos a bailar en la Playa del Mal

Mueve tu cintura, con mi armadura

Satanás me sube la temperatura

Vamos a bailar en maligno ritual.

Profanar la tumba, al ritmo de la rumba

Con Fenriz y Darkthrone – Norwegian Reggaeton

Esta vida loca, a mirar la foca

Asando un salmón – Norwegian Reggaeton.

In your head, in your head

Reggaeton, Reggaeton, Reggaeton

In your head, in your head

Reggaeton, Reggaeton, Reggaeton.

Profanar la tumba, al ritmo de la rumba

Con Fenriz y Darkthrone – Norwegian Reggaeton.

Profanar la tumba, al ritmo de la rumba

Con Fenriz y Darkthrone – Norwegian Reggaeton!

Esta vida loca, a mirar la foca

Asando un salmón – Norwegian Reggaeton!

Norwegian Reggaeton.