Le 10 peggiori canzoni di Piero Pelù solista

Piero Pelù versione 2019 raggiunge vette davvero difficilmente eguagliabili: a quasi 58 anni non si limita più a impersonare la maschera del ribelle (contro chi ormai non lo abbiamo capito e penso non lo sappia neppure lui) con terrificanti camice comprate da H&M, ma fa anche lo sbruffone, pensando seriamente di regalare all’universo perle di alto lirismo. Ancora una volta la tematica sociale è la molla per l’irrefrenabile stream of consciousness che il cantante fiorentino condensa nel singolo Picnic all’inferno. Questa volta tira in ballo con ottimo tempismo la giovanissima attivista svedese Greta Thunberg e il suo discorso all’UN Climate Action Summit del 2019: «Piccola guerriera scesa dalla luna / come una nave di vichinghi nella notte scura / alla casa bianca forte come un manga». Sembra una presa per il culo ma è tutto vero. Un abisso che ci fa (forse) rimpiangere «io ti conosco, mascherina ti conosco».