Le 10 chitarre più brutte di tutti i tempi

La chitarra elettrica è uno dei simboli più imperituri e iconografici del rock: un mezzo espressivo trasformatosi negli oltre 70 anni della sua storia in oggetto del desiderio, feticcio emblematico in grado di suscitare emozioni, desideri, brame collezionistiche in milioni di persone. Jimi Hendrix, interrogato sul significato del celebre rogo della sua Stratocaster al festival di Monterey dichiarò che si era trattato di un atto d’amore: «si sacrifica ciò che si ama: io amo la mia chitarra». Stevie Ray Vaughan si spinse a definire la sua Numero Uno come la «prima moglie» (elegantissimo nei confronti della seconda, quella che gli lavava le mutande e preparava le cene).

Nel corso dei decenni questo strumento ha conosciuto età dell’oro e anni bui, comunque canonizzando la sua egemonia nell’ambito del variegato mondo delle attrezzature musicali. Fino ad oggi: incredibile a dirsi, il 2020 (complice il forzato periodo di lockdown) è l’anno in cui si sono vendute più chitarre nella storia dell’uomo. Ma stiamo chiaramente parlando di chitarre il cui design è ormai ascrivibile al mito, che vantano migliaia di tentativi d’imitazione: Stratocaster, Telecaster, Jaguar, Les Paul, Flying V, SG, 335… anche chi non sa distinguere un trombone da una grancassa ha familiarità con questi modelli. Per ognuno di loro, giustamente celebrato per l’eleganza, il suono, le caratteristiche ergonomiche, ce ne sono migliaia che non ce l’hanno fatta, funestati da linee troppo avveniristiche, da forme troppo iconoclaste, da idee troppo in anticipo sui tempi, o forse troppo brutte per qualsiasi tempo. Strumenti che contrariamente ai loro colleghi più celebrati attendono da decenni, invano, una rivalutazione nel fiorentissimo mercato dell’usato & vintage (nel quale una Gibson Les Paul del ’59 per esempio raggiunge tranquillamente quotazioni intorno ai 300.000 dollari), dimenticati in polverosi angoli di oscuri pawn shop periferici in attesa che qualche coraggioso (o ipovedente) dia loro una chance di tornare, almeno temporaneamente, a far sentire la propria voce debitamente amplificata.

Helena Rubinstein, la regina dei cosmetici, filantropa e collezionista d’arte una volta disse: «non esistono donne brutte ma solo donne pigre». Ebbene, questa frase celebre non vale per le chitarre: le chitarre brutte esistono. Ma come i lettori di Orrore a 33 giri sanno meglio di chiunque altro, nel brutto, nel deforme e nello sgraziato si può trovare una bellezza stordente e pura se la si cerca col giusto sguardo. Personalmente, nel corso della mia ultraventennale militanza nell’esercito dei musicisti mediocri, ho sviluppato un progressivo amore per i brutti anatroccoli, modelli sfortunati, gli oddball. In un paio di casi, al momento dell’acquisto di uno dei suddetti strumenti, sono anche stato preso in giro dal negoziante stesso («non dirmi che ci vuoi suonare davvero con sta roba!»). Eppure quelle chitarre vantano uno sparuto ma irriducibile gruppo di appassionati. Certo, nessuna delle chitarre che possiedo può competere in bruttezza con quelle dell’elenco che abbiamo stilato in questa sede. Ovviamente si tratta di opinioni personali, ma sono abbastanza certo che nel caso di alcuni modelli i pareri siano unanimi.

Altrettanto ovviamente si tratta di una lista assolutamente parziale: la produzione di chitarre nel corso dei decenni è stata semplicemente sterminata, era indispensabile fare delle scelte. Gli unici criteri che ho deciso di adottare sono i seguenti: ogni modello nell’elenco è stato realizzato da un’azienda di strumenti musicali ed è stato prodotto in più esemplari (sebbene in alcuni casi anche in quantità estremamente limitate): non quindi da un singolo liutaio e non pezzi unici. Il motivo è che oggi, con internet, macchinari e materiali a buon mercato chiunque può costruirsi a casa strumenti delle più svariate fogge in barba alla decenza o al pudore: è troppo facile così. E poi è più bello pensare che di certe mostruosità siano responsabili più persone: i progettisti, il reparto marketing e il CEO dell’azienda, piuttosto che un uomo solo con un bell’hobby e tanto tempo a disposizione.

In ogni caso, ecco le 10 chitarre più brutte di tutti i tempi. Forse dopo averle viste guarderete con occhi diversi la vostra vecchia Eko che giace colpevolmente impolverata in cantina.