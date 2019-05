Le 5 partecipazioni più memorabili dell’Italia all’Eurovision

Metti l’Italia all’Eurovision e ti aspetti che il nostro paese abbia fatto sfracelli nel corso degli anni, salvo poi scoprire che vantiamo un palmares di ben poco conto, in una storia fatta di reciproca indifferenza e tiepidi consensi.

Sebbene l’allora Eurofestival sia nato proprio come fotocopia del nostro più collaudato Festival di Sanremo, il feeling non è mai scattato e solo in tempi davvero recenti (parliamo degli ultimissimi anni) ha iniziato ad avere un minimo seguito anche da noi, ma sempre nulla rispetto al delirio che solleva negli altri paesi del continente.

Certo, l’Italia non ha mai brillato di interesse, mandando spesso le seconde file della nostra canzone e le rare volte che i big di casa nostra vi hanno partecipato sono stati abbandonati a loro stessi, senza un minimo di promozione. Inoltre mentre il vento cambiava, le sonorità mutavano e tutto si evolveva, noi continuavamo a mandare in gara canzoni vecchie nel senso più deteriore del tradizionale, concedendoci con la suprema grazia di un sovrano decaduto e venendo puntualmente spediti a casa con ignominia.

Gli altri facevano partecipare i giovani e noi gli anziani o, peggio, i giovani vestiti da anziani… Iniziava a imporsi l’esibizione e noi puntavamo solo sull’esecuzione… Finché la Rai non ci ha messo del suo perché, nel timore di dover organizzare una cosa apocalittica con costi esorbitanti (chi vince ospita l’anno dopo, questa la regola), pensò bene di boicottare il tutto, tenendoci lontani per anni da questo delirio multicolor (riferimento non casuale in quanto l’Eurovision andava in onda a colori e noi lo passavamo in bianco e nero).

Posto comunque che le nostre partecipazioni restano sempre migliori di tante ignobili bruttezze proposte dagli altri paesi, vogliamo presentare un piccolo campionario dell’Italia all’Eurovision, strizzando magari l’occhio alle occasioni in cui si è cercato di far meglio e quindi peggio: le volte, cioè, in cui si è andati incontro al gusto e le esigenze della manifestazione, rendendo più baraccona l’esibizione.

Insomma nella nostra classifica delle cinque partecipazioni più memorabili dell’Italia all’Eurovision troveranno spazio perle che abbiamo tirato fuori con particolare sordido piacere.